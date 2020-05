"NDR Talk Show" geht nach Studio-Umbau regulär weiter

© NDR

Zuletzt gab es in der "NDR Talk Show" wegen des Coronavirus Einzelgespräche und Best-ofs zu sehen. Nun hat der Sender das Studio umgebaut und eine Rückkehr zum alten Konzept angekündigt, künftig wird wieder in großer Runde getalkt.



Die "NDR Talk Show" kehrt noch in dieser Woche zurück zur Normalität. Bei der nächsten Ausgabe am Freitag, den 8. Mai, diskutieren die Moderatoren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa wieder mit einer großen Runde an Personen. Sechs Gäste werden in der Sendung erwartet. Durch das Coronavirus sah die "NDR Talk Show" in den zurückliegenden Wochen anders aus als sonst, die Moderatoren sprachen immer nur mit einer Person zeitgleich oder der NDR setzte auf Best-Of-Ausgaben.

Nun also die Rückkehr zur Normalität, die durch einen Umbau des Studios möglich wird. Denn auch in den kommenden Ausgaben wird man die Regeln, die wegen des Coronavirus nach wie vor gelten, einhalten. So werden Moderatoren und Gäste mit Abstand zueinander sitzen - Publikum ist nach wie vor nicht erlaubt. Zu Gast sein werden am kommenden Freitag Johann Lafer, Tom Beck, Aglaia Szyszkowitz, Jeremias Thiel, Thomas Hermanns und die Sängerin Lea.

Bettina Tietjen freut sich über ein kleines Stückchen Normalität in der Krise, sie sagt: "Was bis vor kurzem noch Normalität war, ist heute ein Geschenk. Ich fühle mich wie kurz vor Weihnachten. Noch vor zwei Monaten hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mich einmal so darauf freuen würde, einfach mit ein paar netten Menschen zusammenzusitzen und über dies und das zu schnacken. In diesem Sinne: Die ‘NDR Talk Show’-Pause ist vorbei, unser Corona-Studio ist sendebereit, Jörg und ich sind es auch."





Am kommenden Dienstag, den 12. Mai, ist zudem eine Ausgabe der "NDR Talk Show" auf dem Talkshow-Sendeplatz im Ersten zu sehen. Diese Sendung wird dann von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert, zu Gast sind unter anderem Rosi Mittermaier, Christian Neureuther, Atze Schröder, Tim Mälzer sowie Dolmetscherin und Ehefrau des Altkanzlers Gerhard Schröder, Soyeon Schröder-Kim.

