ZDF: Mehr Show-Einsätze für Giovanni Zarrella?

ZDF-Showchef Oliver Heidemann äußert sich in "Bild am Sonntag" überaus positiv über Giovanni Zarrella, der "im TV noch vieles erreichen" könne. Das Blatt bringt ihn daher gleich als möglichen Nachfolger für Carmen Nebel ins Spiel



10.05.2020 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 10.05.2020 - 10:00 Uhr

Am Samstag vergangener Woche durfte Giovanni Zarrella schonmal Samstagabend-Luft im ZDF schnuppern: Für die Sendung "Andrea Berg - Das Leben ist ein Mosaik", für die Konzert-Mitschnitte und Interview-Szenen gemischt wurden, hatte er mit der Schlagersängerin gesprochen. Aus Quotensicht war die Sendung zwar eher eine Enttäuschung - der Marktanteil beim Gesamtpublikum war einstellig, bei den 14- bis 49-Jährigen lag er nur bei 3,5 Prozent - doch das dürfte kaum an Zarrella gelegen haben.

Gut möglich jedenfalls, dass man den Italiener künftig häufiger im ZDF-Programm antreffen wird. Show-Chef Oliver Heidemann äußert sich gegenüber "BamS" jedenfalls mit sehr lobenden Worten und attestiert ihm eine "tolle Entwicklung" in den letzten Jahren. "Er überzeugt als Moderator ebenso wie als Musikexperte und Gast bei Quiz und Comedy. Ganz stark sind seine aktuellen Erfolge im Schlagerbereich. Insgesamt ein Mann, der im TV noch vieles erreichen kann."

Laut "BamS" plant das ZDF eine Musiksendung am Vormittag mit ihm. Ob er darüber hinaus nun gleich die große Samstagabendshow bekommen wird, ist aber freilich fraglich - zumal sich das ZDF in dem Bereich in den letzten Jahren ziemlich schwer getan hat. Die "BamS" bringt ihn aber als möglichen Nachfolger für Carmen Nebel ins Gespräch. Das ZDF lässt ihre Show "Willkommen bei Carmen Nebel" in diesem Jahr auslaufen. Zarrella selbst zeigt sich in jedem Fall interessiert: Eine Show "für die ganze Familie" sei "das Größte, was einem Moderator passieren kann".

