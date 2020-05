Kruber wird Head of Producers in der RTL-Unterhaltung

© TVNOW

Malte Kruber wird neuer Head of Producers in der RTL-Unterhaltung und erhält unter anderem weitere Kompetenzen für die Primetime sowie Formate von TVNow. Die Zusammenarbeit mit Unterhaltungschef Markus Küttner wird dadurch noch enger.



11.05.2020 - 10:45 Uhr von Alexander Krei 11.05.2020 - 10:45 Uhr

Malte Kruber bekommt zusätzliche Aufgaben bei RTL. Wie der Sender bestätigte, wird der 42-Jährige Head of Producers in der Unterhaltung und erhält darüber hinaus weitere Programmkompetenzen für die RTL-Primetime sowie die in der Abteilung angesiedelten Formate für TVNow. Damit verantwortet er inhaltlich und disziplinarisch ein Kollegenteam und berichtet direkt an Unterhaltungschef Markus Küttner, der sich seit mehr als einem Jahr die Aufgaben mit Kai Sturm teilt.





"Ich freue mich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit mit Malte. Ich schätze sein Gespür für neue Inhalte und seine besondere Fähigkeit, diese zu konzipieren und schnell umzusetzen", sagte Küttner. "Malte ist ein echter Teamplayer und wird mit seiner großen Erfahrung in der neuen Funktion maßgeblich die Weiter- und Neuentwicklung von Formaten in der Unterhaltung vorantreiben."

Neben bestehenden Formaten aus dem Bereich soll sich Malte Kruber auch auf die Entwicklung neuer Show- und Entertainment-Formate für RTL konzentrieren. Dabei sei "neben der RTL-DNA auch der offene Blick für Synergien innerhalb der Mediengruppe RTL eine Kernkompetenz", heißt es.

Kruber ist seit 2002 bei der Mediengruppe RTL Deutschland, seit 2015 ist er Executive Producer in der Unterhaltung und betreut in dieser Funktion unter anderem "bin ein Star - Holt mich hier raus!". Neben ihm für den Primetime-Bereich und TVNow fungiert Thorsten Gieselmann als Head of Producers für die Daytime in Markus Küttners Abteilung. Kai Sturm wird seit Oktober 2019 von Christiane Hewel und Jan Westphal als Head of Producers unterstützt.

