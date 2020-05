TVNow und RTL setzen "Temptation Island" fort

© TVNOW

Konkrete Abrufzahlen nennt TVNow nicht, nach eigenen Angaben ist "Temptation Island" aber die bislang erfolgreichste Eigenproduktion des Streaming-Dienstes. Und da auch im TV die Quoten gut waren, gibt's nun schon grünes Licht für Staffel 3.



11.05.2020 - 10:55 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2020 - 10:55 Uhr

Wann und wo RTL und TVNow wieder Paare in Versuchung führen können, ist angesichts der Corona-Pandemie noch völlig unklar. Doch dass es mit "Temptation Island - Versuchung im Paradies" weiter gehen wird, steht schon fest: Die Mediengruppe RTL hat angekündigt, eine dritte Staffel zu produzieren. "Da der Schutz der Gesundheit der Paare, der Singles und des ganzen Teams natürlich wie immer höchste Priorität hat, wird angesichts der Verbreitung des Coronavirus und den damit einhergehenden Vorgaben in den kommenden Wochen geprüft, wann, wo und unter welchen Bedingungen die Produktion stattfinden kann", heißt es dazu. Kandidaten werden aber aktuell schon gesucht.

Nach Unternehmensangaben war die zweite Staffel von "Temptation Island" die bislang erfolgreichste TVNow-Produktion. Um die konkreten Abrufzahlen macht man in Köln aber - ähnlich wie auch die Streaming-Konkurrenz um deren Daten - ein großes Geheimnis. Klar ist aber, wieviele Zuschauer die Realityshow bei RTL gesehen haben: Auf dem eigentlichen Erst-Sendeplatz am Dienstagabend kamen die Folgen der 2. Staffel bislang nur auf wenig mehr als 8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt im Schnitt gerade mal gut 850.000 Zuschauer. Doch es gab da ja noch die Wiederholungen am sehr späten Samstagabend - und dort lief es mit bis zu 18 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe richtig gut.

"Temptation Island" kommt als eine Art "Treue-Test" vor laufender Kamera daher. Die teilnehmenden Paare werden getrennt und verbingen die Zeit in getrennten Unterkünften, in denen sie von einem Dutzend Singles des anderen Geschlechtes in Versuchung geführt werden. Während die zweite Staffel bei TVNow schon im April zu Ende ging, steht die TV-Ausstrahlung des Staffelfinals nun am morgigen Dienstag bei RTL auf dem Programm. Eine Woche später begrüßt Angela Finger-Erben die - infolge der Sendung inzwischen teils getrennten - Paare zur Aussprache.

