Digital statt real: Medientage München gehen ins Netz

Frühzeitige Entscheidung für mehr Planungssicherheit: Die Medientage München finden in diesem Jahr Corona-bedingt nur online statt und sollen dort Ende Oktober zu einer einwöchigen Konferenz inklusive "virtueller Expo" werden.



12.05.2020 von Thomas Lückerath

Unter dem Motto "This is Media NOW" wollen die Medientage München im Herbst eine Woche lang über 100 Vorträge, Interviews, Masterclasses und Networking Sessions online anbieten und sich dabei von der dreitägigen Konferenz vor Ort in München angesichts der Planungsunsicherheiten durch die Corona-Pandemie auf einen einwöchigen Online-Event verlagern. "Das Team der Medientage München hat ein starkes und innovatives Konzept entwickelt, damit sich die Branche trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr austauschen kann“, erklärt Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien.

Die Medientage München wollen bei der Gelegenheit noch mehr internationales Programm bieten, "virtuelle Räume öffnen" und zusätzlich Online-Live-Events aus dem Bereich Medien, Kultur und Musik anbieten. Kern des Programms seien zwei parallel stattfindende Konferenz-Tracks aus zwölf Themen-Schwerpunkten, die sieben Tage lang live von 13 bis 19 Uhr laufen. In diesem Zuge sollen auch der traditionelle Medientage-Gipfel sowie der Audio-Gipfel, der TV-Gipfel und der Journalism Summit erhalten bleiben. Die Ausstellungsstände rund um die Konferenz soll als "virtuelle Ausstellung" umgesetzt werden, "bei der die Aussteller in ihrem Bereich eigene Anwendungen einbinden können." Innovative AR-Anwendungen, Chatrooms und Networking-Tools sollen dabei helfen."Neben den klassischen Medien wie Zeitung, Radio und TV umfasst die Medienbranche längst neue Akteure wie YouTuber, Podcaster und Influencer, aber auch zahlreiche neue Anwendungen, Kanäle und Formate. All das ist nicht die Zukunft, all das sind heute Medien. Und genau darüber wollen wir auf den 34. Medientagen München diskutieren“, erklärt Stefan Sutor, Vorsitzender der Geschäftsführung der veranstaltenden Medien.Bayern GmbH. Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, ergänzt: "Auch wenn wir bedauern, dass wir die Teilnehmer und Partner in diesem Jahr nicht persönlich treffen können, sind wir überzeugt, dass es aktuell wichtiger ist denn je, sich über die Entwicklungen in der Branche auszutauschen."

Und eine kleine Hoffnung bleibt: "Je nach aktueller Lage im Oktober sind kleinere physische Events in München geplant", heißt es in der Mitteilung. Vorerst ist aber jetzt klar: Die Medientage München in der bekannten Form wird es in diesem Jahr nicht geben. Sie gehen, wie gerade erst die "Republica" ins Netz.