Gal-Raday verantwortet Produktionsgeschäft bei Beta Film

Koby Gal-Raday wechselt nach München und übernimmt bei Beta Film den neu geschaffenen Posten des Chief Content Officers. Als solcher verantwortet er ab Juli die internationalen Produktions-Aktivitäten sowie -Strategie.



12.05.2020 - 14:05 Uhr von Uwe Mantel 12.05.2020 - 14:05 Uhr

Beta Film holt sich Verstärkung für sein Produktionsgeschäft an Bord: Im Juli übernimmt Koby Gal-Raday den Posten des Chief Content Officer. Aus München heraus leitet er die internationale Produktions-Strategie und die Produktions-Aktivitäten. Er war zuletzt in gleicher Position für die israelische Satelliten- und OTT-Plattform "yes." tätig. Doch auch München kennt er gut, er war zuvor nämlich bei ProSiebenSat.1 für internationale Koproduktionen und Dokumentationen verantwortlich.

Jan Mojto: "In einer Branche, in der die kostbarsten Ressource - Kreativität - begrenzt ist, ist Koby Gal-Raday ein unschätzbarer Gewinn. Ich bin stolz, dass er dem Beta-Team beitritt." Moritz von Kruedener fügt hinzu: "Koby vereint alle wesentlichen Eigenschaften, die man für unsere Branche braucht: Er ist kreativ mit ausgeprägtem Geschäftssinn, gut vernetzt mit Talenten n aller Welt und hat eine Leidenschaft dafür, die besten Inhalten für einen globalen Markt zu schaffen. Ich freue mich auf unsere sehr enge Zusammenarbeit und viele neue Projekte."

"Ich freue mich, gemeinsam mit Jan Mojto, Moritz von Kriedener und dem gesamten Team von Beta Film und den zugehörigen europäischen Produktionsfirmen an der einzigartigen Vision zu arbeiten, gemeinsam fiktionale Inhalte von Weltklasse zu schaffen. Wir teilen den Ehrgeiz, unerzählte Geschichten zu finden und eng mit erstklassigen Autor*innen, Regisseur*innen und Schauspieler*innen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, immer auf der Suche nach bahnbrechenden Projekten."

