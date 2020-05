DMAX plant Fortsetzung von "Sidneys Welt" für den Herbst

© DMAX

Gerade erst ist die erste Staffel von "Sidneys Welt" zu Ende gegangen, da kündigt DMAX auch schon eine Fortsetzung an. Im Herbst soll es ein Wiedersehen mit dem Dortmunder Tuning-Experten geben. Die Dreharbeiten hierfür finden bereits statt.



12.05.2020 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 12.05.2020 - 14:33 Uhr

Am Montagabend ging die erste Staffel der Dokusoap "Sidneys Welt" über den Dortmunder Tuner Sidney Hoffmann zu Ende, doch DMAX plant schon Nachschub. Wie der Männersender bestätigte, sollen bereits im Herbst neue Folgen der Reihe zu sehen sein. Die Dreharbeiten nehmen demnach schon wieder Fahrt auf - "unter strenger Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften", wie es heißt.

Inhaltlich geht es weiter wie gehabt: So werden die Zuschauer etwa sehen können, wie die Arbeiten am "Monster Beetle" fortgeführt werden. Dazu kommen zwei weitere, noch geheime Prestige-Projekte von Sidney Industries, die das Unternehmen weiter nach vorne bringen sollen. Außerdem geht es um die Planung von Businesstrips nach Schweden, Italien und Monaco, möglicherweise auch in die Vereinigten Arabischen Emirate oder Russland.

DMAX hatte Sidney Hoffmann im vergangenen Jahr an sich gebunden, nachdem der Tuning-Experte bis dato vor allem bei Sport1 zu sehen war. Seine neue Dokusoap verzeichnete in den vergangenen Wochen im Schnitt rund 300.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,5 Prozent in der Zielgruppe. Vor einer Woche wurden sogar 2,5 Prozent erzielt. Produziert wird "Sidneys Welt" von just5media.

