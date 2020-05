Andreas Kösling verlässt Ad Alliance in Richtung Unterföhring

© Ad Alliance

Das war ein kurzes Abenteuer in Köln: Andreas Kösling, erst im Juli vergangenen Jahres von El Cartel Media als neuer Geschäftsleiter Sales zur Ad Alliance an den Rhein gewechselt, geht laut Mitteilung "zurück nach München". Genauer: Unterföhring.



13.05.2020 - 10:10 Uhr von Thomas Lückerath 13.05.2020 - 10:10 Uhr

Bei dieser Personalie ist der Abschied aus Branchensicht möglicherweise spannender als die Nachfolgeregelung. Doch zunächst einmal teilt die Ad Alliance, Vermarkter von Mediengruppe RTL Deutschland und Gruner+Jahr, am Mittwochvormittag mit: Frank Vogel erhält einen neuen Verantwortungsbereich. Der Chief Marketing Officer der Ad Alliance übernehmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben ab sofort die Verantwortung für den Sales-Bereich von Deutschlands größtem Crossmedia-Vermarkter und ist damit für alle Verkaufsbereiche, Verhandlungen mit Mediaagenturen und Kunden sowie die Bereiche Ad+Concept Studio und Marketing verantwortlich.

Vogel folgt damit auf Andreas Kösling, der sich erst im Juni 2019 auf der Bühne der Screenforce Days in Köln von seinem langjährigen Arbeitgeber El Cartel Media verabschiedet hat, weil er - wie wenig später bekannt wurde - zur Ad Alliance an den Rhein wechselte. Doch das Gastspiel dort endet nach weniger als einem Jahr. Die Ad Alliance teilt mit: Kösling verlasse das Unternehmen aus privaten Gründen und gehe zurück nach München. Dort, wo Kösling über Jahre seinen Lebensmittelpunkt hatte, wird er höchstwahrscheinlich statt wie früher in den Münchener Süden künftig eher in den Münchener Norden fahren: In Unterföhring wurde Kösling zuletzt schon gesichtet."Ich bedauere sehr die Entscheidung von Andreas Kösling, aus privaten Gründen zurück in die Heimat zu gehen. Ich bedanke mich bei Andreas für die sehr gute und engagierte Zusammenarbeit der letzten Monate und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute", sagt Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance. Und freut sich aber über Kollegen Frank Vogel (Foto) in neuer, zusätzlicher Verantwortung. "Er verkörpert den modernen, digitalen Vermarkter-Typus, der mit seiner langjährigen Digital-, Verkaufs- und Marketingexpertise in kreativen Konzepten und innovativen Lösungen für Kunden und ihre Marken denkt. So werden wir als Ad Alliance unsere Rolle als Innovationstreiber noch weiter ausbauen und für die vielfältigen Kommunikationsanforderungen der Kunden maßgeschneiderte Angebote entwickeln.

Vor seiner Berufung in die Geschäftsleitung der Ad Alliance im April hat Frank Vogel als Sprecher der Geschäftsleitung von G+J e|MS mit dem Bereich Sales Solutions & Services die Felder Digitalvermarktung, Crossmediale Markenlösungen, Direct Sales und die Marktforschung des Gruner + Jahr-Vermarkters verantwortet. Seine Karriere in der Medienbranche startete er 2005 bei Bauer Media.