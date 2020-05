Bo Stehmeier wechselt von Red Arrow zu Off the Fence

© Red Arrow

Red Arrow Studios muss sich einen neuen Chef für seinen Weltvertrieb suchen: Bo Stehmeier wechselt zum Jahresende von der ProSiebenSat.1-Tochter zu Off the Fence B.V., einer 100-prozentigen Tochter von ZDF Enterprises.



13.05.2020 - 12:16 Uhr von Uwe Mantel 13.05.2020 - 12:16 Uhr

Bo Stehmeier wird ab dem 1. Januar 2021 neuer Co-Geschäftsführer von Off the Fence B.V. an der Seite von Firmengründerin Ellen Windemuth. Stehmeier kehrt somit Red Arrow Studios International den Rücken, für das er seit 2016 tätig war. Anfang 2019 war er zum Geschäftsführer des Weltvertriebs der ProSiebenSat.1-Produktionstochter aufgestiegen. Off the Fence kennt er bereits bestens, war er dort doch ab 2007 schon einmal tätig. Das niederländische Unternehmen ist auf die Produktion und den weltweiten Vertrieb von Dokumentationen und Doku-Serien spezialisiert und seit Anfang 2019 eine 100-prozentige Tochter von ZDF Enterprises. In dem Zusammenhang war Ralf Rückauer zum Co-Geschäftsführer berufen worden, mit dem Eintritt Stehmeiers soll der sich wieder auf seine eigentliche Kerntätigkeit als Bereichsleiter des Unscripted-Bereichs von ZDF Enterprises konzentrieren.

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Bo Stehmeier nicht nur einen international anerkannten und bestens vernetzten Vertriebsexperten für diese Position gewinnen konnten, sondern zudem jemanden, der aus eigener langjähriger Erfahrung das Unternehmen Off the Fence und dessen Programmangebot bestens kennt. Er wird gemeinsam mit Ellen Windemuth und dem engagierten, internationalen Vertriebs- und Produktionsteam Off the Fence sicher in die Zukunft führen."

Bo Stehmeier: "Das OTF-Team hat das Unternehmen auf ein exponentielles Wachstum vorbereitet, zeitlich perfekt abgestimmt auf die unmittelbar bevorstehende Renaissance im Dokumentarfilm-Bereich. Ich freue mich sehr darauf, zu meinen Wurzeln in der „nicht geskripteten Unterhaltung zurückzukehren und dieses Unternehmen in solch aufregenden Zeiten als Co-Pilot zu steuern." Off-the-Fence-Geschäftsführerin Ellen Windemuth: "Bo und OTF teilen die gleiche Leidenschaft für hochqualitative, nichtfiktionale Produktionen. Seine enorme Erfahrung wird es uns ermöglichen, das Unternehmen weiter wachsen zu lassen und gleichzeitig unsere Werte und unseren Spirit zu fördern. Ich freue mich sehr darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten."

Teilen