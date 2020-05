Auch die "SOKO Stuttgart" kehrt wieder ans Set zurück

© Bavaria Fiction/Markus Fenchel

Die Serienproduktion läuft Stück für Stück wieder an: Nach einer zweimonatigen Pause hat nun Bavaria Fiction wieder mit den Dreharbeiten für die 12. Staffel der "SOKO Stuttgart" begonnen. Auch dort mussten u.a. Drehbücher angepasst werden.



Am gestrigen Mittwoch hat das Team der Produktionsfirma Bavaria Fiction die Dreharbeiten für die ZDF-Vorabendserie "SOKO Stuttgart" wieder aufgenommen, die vor gut zwei Monaten infolge der Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus unterbrochen worden waren. Man habe die Pause genutzt, um zum Einen die Drehbücher so anzupassen, dass etwa Szenen mit zu großer körperlicher Nähe vermieden werden, zum Anderen ein Produktionskonzept mit umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen zu erarbeiten. Die Vorkehrungen wurden Cast und Crew in einer Sicherheitsunterweisung vermittelt, am Set ist nun zudem ein "Medical Consultant" vor Ort.

"Die Vorschriften zum Infektionsschutz sind eine große Herausforderung für uns alle. Die Dreh-Bedingungen sind – etwa durch die Abstandsregelung und durch die Maskenpflicht am Set – erschwert und eine Blaupause dazu gibt es nicht. Umso wichtiger sind Vertrauen, Verlässlichkeit und Fürsorge. Die Gesundheit aller Teammitglieder steht für uns an oberster Stelle", sagt Oliver Vogel, Produzent der "SOKO Stuttgart" und Chief Creative Officer der Bavaria Fiction GmbH. Gedreht wird aktuell die 12. Staffel, im Fernsehen sind momentan Wiederholungen der 9. Staffel zu sehen.



