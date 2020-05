"Ob er will oder nicht": Tele 5 feiert Thomas Gottschalk

© Tele 5

Am Montag wird Thomas Gottschalk 70 Jahre alt. Und während er im ZDF live in seinen Geburtstag reinfeiert, kramt Tele 5 am Abend zuvor ein paar mehr oder weniger glorreiche Filme aus ferner Vergangenheit hervor. Schon am Freitag gibt's auch einen "SchleFaZ"



14.05.2020 - 11:11 Uhr von Uwe Mantel 14.05.2020 - 11:11 Uhr

Anlässlich des 70. Geburtstags, den Thomas Gottschalk am kommenden Montag begeht, erinnert Tele 5 an seine mehr oder weniger glorreichen Ausflüge ins Schauspieler-Dasein und zeigt am kommenden Sonntag abendfüllend ein "D-Movies Spezial". Los geht's um 20:15 Uhr mit "Die Einsteiger", in dem Thomas Gottschalk gemeinsam mit Mike Krüger zu sehen war. Mike erfindet darin übrigens ein Gerät, mit dem man in Videofilme "einsteigen" kann.

Im Anschluss daran läuft ab 22:20 Uhr "Zärtliche Chaoten". Gottschalk ist hier an der Seite von Helmut Fischer und Michael Winslow zu sehen. Die drei stellen nach einer durchzechten Nacht mit einer Frau fest, dass diese schwanger ist - wissen aber nicht von wem und versuchen fortan, gemeinsam Geld für den kommenden Nachwuchs aufzutreiben. Den Abschluss des Gottschalk-Abends bildet ab 0:15 Uhr dann der Film "Mama Mia - Nur keine Panik". Hier ist er gemeinsam mit Uschi Glas und Helmut Fischer zu sehen. Die beiden spielen das Ehepaar Leitner, das sich trennt. Uschi Glas alias Conny Leitner verliebt sich fortan in den von Gottschalk gespielten Frank Müller, während Helmut Fischer nach einem kurzen Genießen des "wilden Lebens" auf Ibiza beschließt, doch wieder um seine Frau zu kämpfen.

Einen besonders schlechten Film mit Gottschalk gibt's allerdings schon am Freitag zuvor zu sehen. Dann sezieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten nämlich im Rahmen der "SchleFaZ"-Reihe den Film "Trabbi goes to Hollywood". Los geht's hier am morgigen Freitag um 21:55 Uhr. Am Sontag um 22 Uhr läuft im ZDF auch die Live-Show, mit der Thomas Gottschalk in seinen Geburtstag reinfeiert. Kurz nach den Glückwünschen ist um 0:05 Uhr dann übrigens Schluss.

