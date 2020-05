Livestream-Guide von RTL, Comedy-App von P7S1

© MG RTL D

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat mit "Give Me Live" einen Guide für Livestreams gestartet, der redaktionell kuratierte Inhalte in den Fokus stellt. ProSiebenSat.1 Digital zielt unterdessen mit der neuen Comedy-App "Smyle" auf den Humor der Nutzer.



14.05.2020 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 14.05.2020 - 12:38 Uhr

An Livestreams mangelt es gerade in der Corona-Krise nicht. Da liegt die Idee nahe, einen Überblick zusammenzustellen. Einen solchen digitalen Eventkalender bringt jetzt die Mediengruppe RTL Deutschland an den Start. "Give Me Live" nennt sich das redaktionell kuratierte Angebot, das eine umfassende Übersicht über die besten anstehenden Livestreams unter anderem in den Bereichen Musik, Kultur oder Natur bieten will. Perspektivisch ist sogar geplant, auf der Plattform eigene Livestreams anzubieten.

"Niemals zuvor hat ein Ereignis im Eventbereich so rasch solch erfinderische und mutige Lösungen geschaffen, um Fans und Zuschauer trotz dieser Ausnahmesituation zu erreichen und zu verbinden", sagt Eva Messerschmidt, Head of Innovation Content & Product bei der Mediengruppe RTL. "Die neuen non-physical Events eröffnen völlig neue Möglichkeiten im Austausch mit Fans und Publikum, und haben das Potenzial, nachhaltig die Event-Landschaft zu verändern und zu ergänzen. Mit "Give Me Live" möchten wir diese Entwicklung fördern und unterstützen die Nutzerinnen und Nutzer bei ihrer Suche nach den besten Livestreams."

Entwickelt und produziert wird die neue Plattform vom Innovationsteam der Mediengruppe RTL in Zusammenarbeit mit diversen weiteren Abteilungen des Unternehmens. Redaktionell unterstützt wird das Team durch die Mitarbeiter-Plattform "Helfende Hände", sodass sich Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Bereiche einbringen können.

© ProSiebenSat.1 Digital

Das Herzstück von "Smyle" ist der Highlight-Feed mit einer kurzen Vorschau. Wenn ein Highlight den Humor des Nutzers trifft und die Mundwinkel nach oben gehen, führt die Swipe-up-Bewegung zum kompletten Video.

Teilen

Und auch in Unterföhring zeigt man sich kreativ: Dort hat ProSiebenSat.1 Digital jetzt eine neue App namens "Smyle" auf den Markt gebracht, die sich als virtueller Comedy-Club versteht und den Nutzern neue und etablierte Comedy-Videos anbieten will. Diese seien "abwechslungsreich und auf den individuellen Humor zugeschnitten", heißt es. Alle Clips sollen redaktionell geprüft und für die Nutzer ausgewählt ausgewählt werden, heißt es.