"The Durrells" bleiben auch im Sommer beim Sony Channel

Erst seit wenigen Wochen zeigt der Bezahlsender Sony Channel die britische Dramedy-Serie "The Durrells". Die zweite Staffel geht in wenigen Wochen los - und danach setzt man auch in den Sommer-Monaten auf neue Folgen.



14.05.2020 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2020 - 12:19 Uhr

Der Sony Channel wird die dritte Staffel der britischen Dramedy "The Durrells" direkt im Anschluss an die Folgen des zweiten Durchlaufs ins Programm nehmen, das hat der Sender nun bestätigt. Demnach startet die dritte Staffel am 21. Juli, die neuen Folgen sind dann immer dienstags um 21:10 Uhr zu sehen. Die Serie startete erst Ende April beim Sender, Anfang Juni beginnt man mit der Ausstrahlung von Staffel zwei.

Insgesamt sind von der Serie zwischen 2016 und 2019 vier Staffel bei ITV entstanden, der Sony Channel hatte sich zuletzt die Rechte an allen Durchläufen gesichert. Sehr wahrscheinlich ist also, dass auch die vierte Staffel recht bald nach dem Ende von Staffel drei gezeigt wird.

In Staffel drei beschließt Mutter Louisa, die Suche nach der großen Liebe endgültig einzustellen und sich stattdessen ganz ihrer Familie zu widmen. Mit der hat sie bei weitem genug zu tun: Während Larry sein drittes Buch schreibt, konzentriert sich Leslie auf die Damenwelt und hat gleich drei Frauen am Start. Schon bald jedoch holt ihn der Ernst des Lebens ein, als eine seiner Angebeteten versehentlich von ihm schwanger wird. An die neue Vaterrolle muss sich Leslie erst gewöhnen. In der Zwischenzeit arbeitet der Jüngste im Familienbund, Gerry, weiterhin in seiner Menagerie. Tochter Margo sucht hingegen nach einer neuen Berufung und ist auch zum ersten Mal verliebt. Sie hat eine Romanze mit Zoltan. Doch die Probleme lassen nicht lange auf sich warten, insbesondere, da ihre Familie die Beziehung nicht befürwortet. Darüber hinaus müssen sich Louisa und Larry nach einem Schicksalsschlag auf den Weg nach Großbritannien machen – eine Reise, die den beiden nicht gerade gelegen kommt.

