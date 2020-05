"Genial daneben" meldet sich Anfang Juni zurück

© Sat.1/Willi Weber

Nachdem "Genial daneben - Das Quiz" schon in der kommenden Woche weitergehen wird, folgen Anfang Juni auch neue Ausgaben der klassischen Version. Sat.1 strahlt das Comedy-Quiz mit Hugo Egon Balder am späten Freitagabend aus.



14.05.2020 - 14:14 Uhr von Alexander Krei 14.05.2020 - 14:14 Uhr

Nachdem "Genial daneben" zuletzt vereinzelt am späten Sonntagabend zu sehen war, melde sich das Comedy-Quiz mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning demnächst wieder freitags zurück. Ab dem 5. Juni laufen insgesamt acht neue Folgen auf dem Sendeplatz am Freitag um 22:15 Uhr. Die erste Ausgabe gibt es nach "Reingelegt - Die lustigsten Comedy-Fallen der Welt" zu sehen.

Generell wird die "Genial daneben"-Dosis in den nächsten Wochen wieder hochgefahren: Der Quiz-Ableger meldet sich schon am Dienstag zurück und löst die glücklose "Big Brother"-Neuauflage auf dem 19-Uhr-Sendeplatz ab (DWDL.de berichtete). Beide Sendungen werden von Constantin Entertainment produziert.

Ab Anfang Juni steht zudem eine weitere, kleinere Veränderung im Vorabendprogramm von Sat.1 an. Weil die Neuauflage von "K11" schon vor dem Pfingstwochenende beendet ist, setzt der Sender vom 2. Juni an montags bis freitags schon um 18:00 Uhr auf seine Scripted-Reality-Reihe "Auf Streife". Gezeigt werden somit vorerst zwei halbstündige Folgen am Stück.

Das verlängerte "Frühstücksfernsehen" geht zudem ebenfalls zu Ende. Ab dem 2. Juni geht die Sendung wie gehabt bis 10 Uhr, ehe Wiederholungen von "Im Namen der Gerechtigkeit" folgen. Im Zuge der Corona-Krise hatte Sat.1 vor einigen Wochen eine zusätzliche "Frühstücksfernsehen"-Stunde eingeführt und damit durchaus gute Quoten erzielt.

Teilen