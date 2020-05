"Der Westen" bekommt Schwester-Portal im Norden

© Funke

Mit "Moin.de" hat Funke ein neues Nachrichtenportal gestartet, das sich vor allem an Leserinnen und Leser im Norden richtet. Es handelt sich dabei um die Schwester von "Der Westen", dessen zentraler Newsdesk die überregionalen Themen liefert.



14.05.2020 von Alexander Krei

Die Funke Mediengruppe stellt seinen Nachrichten-Angeboten "Der Westen", "News38" und "Thüringen24" ein neues Schwesterportal zur Seite. Es nennt sich "Moin.de" und richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer in Hamburg und Norddeutschland. Alle vier Portale sind organisatorisch unter einer Chefredaktion zusammengefasst.

Redaktionsleiter von "Moin.de" ist Jan David Sutthoff. Der 32-Jährige absolvierte seine journalistische Ausbildung an der Axel-Springer-Akademie und bei der "Welt" und "Welt am Sonntag". Seit dem 1. Januar arbeitet er für Funke. "Ich freue mich sehr, dass wir einen so hervorragenden Journalisten für die Redaktionsleitung und den Aufbau von 'Moin.de' gewinnen konnten", so Chefredakteurin Marie Todeskino.

Die Redaktion hat ihre Räume im Großen Burstah in Hamburg bezogen. "Wir wählen die Themen sehr genau aus und suchen immer den besonderen Dreh und den spannendsten Blickwinkel auf eine Geschichte", sagt Todeskino zum Konzept. Die Belieferung mit überregionalen News- und Sportinhalten erfolgt vom zentralen Newsdesk von "Der Westen" in Essen.

