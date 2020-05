Sommerkino: Mit diesen Filmen will Das Erste punkten

© Das Erste

Auch in diesem Sommer gibt es im Ersten am Montag- und Dienstagabend wieder zahlreiche Filme als Free-TV-Premiere zu sehen. 13 neue Streifen hat man nun angekündigt, darunter auch der Oscar-nominierte Film "Die Verlegerin" mit Meryl Streep.



14.05.2020 - 16:23 Uhr von Timo Niemeier 14.05.2020 - 16:23 Uhr

13 Filme werden in diesem Jahr im Rahmen des Sommerkinos im Ersten zu sehen sein, das hat der Sender nun angekündigt. Die Filme laufen wie gehabt auf zwei Sendeplätzen, einmal montags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr sowie dienstags ab 22:45 Uhr. Los geht’s am 29. Juni mit der Free-TV-Premiere der Ehekomödie "Und wer nimmt den Hund?". Martina Gedeck und Ulrich Tukur spielen darin das wohlsituierte Paar Doris und Georg, das vor den Trümmern seiner über 20-jährigen Ehe steht und auf die Hilfe einer Trennungstherapeutin hofft.

Auch die Eberhofer-Reihe geht 2020 weiter, am 3. August wird zur besten Sendezeit der neueste Film "Leberkäsjunkie" zu sehen sein. Diesmal bekommt es der Eberhofer mit seinem bisher schlimmsten Widersacher zu tun - dem Cholesterin. Auf dem Plan stehen aber auch einige internationale Hochkaräter, etwa der für einen Oscar und einen Golden Globe nominierte Film "Die Verlegerin" mit Meryl Streep und Tom Hanks, inszeniert von Steven Spielberg. "Die Verlegerin" wird am 20. Juli ausgestrahlt.

Eine Woche später ist "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" zu sehen, dieser Streifen gewann ein Goldenen Globe als bester Film. Frances McDormand und Sam Rockwell wurden zudem als beste Hauptdarstellerin und bester Nebendarsteller mit einem Oscar geehrt. Am Dienstagabend ist "Der Trafikant" eines der Highlights, in diesem Film ist Bruno Ganz in seiner letzten Rolle als Sigmund Freud zu sehen.





Hier alle Filme im Überblick

SommerKino im Ersten, montags um 20:15 Uhr

29. Juni 2020: Und wer nimmt den Hund?

6. Juli 2020: Book Club - Des Beste kommt noch

13. Juli 2020: Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon

20. Juli 2020: Die Verlegerin

27. Juli 2020: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

3. August 2020: Leberkäsjunkie

10. August 2020: Wie gut ist deine Beziehung?



SommerKino im Ersten, dienstags um 22:45 Uhr

7. Juli 2020: Ein Gauner & Gentleman

14. Juli 2020: Solange ich atme

21. Juli 2020: Zu guter Letzt

28. Juli 2020: Fisherman's Friends - Vom Kutter in die Charts

4. August 2020: Offenes Geheimnis

11. August 2020: Der Trafikant

