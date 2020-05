Mehr zu tun: Sinja Schütte wird "Landlust"-Chefredakteurin

© Nele Martensen

Ab Juni wird Sinja Schütte neue Chefredakteurin der "Landlust" - und bekommt damit deutlich mehr zu tun. Künftig verantwortet sie den Bereich "Land und Leben", zu dem auch "Living at Home" und "Flow" gehören. Vermarkter Frank Gloystein wird Publisher.



Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), das Gemeinschaftsunternehmen von Landwirtschaftsverlag Münster und Gruner+Jahr, nimmt den bevorstehenden Abschied von "Landlust"-Chefredakteurin Ute Frieling-Huchzermeyer zum Anlass für eine Neuaufstellung. Zum 1. Juni wird Sinja Schütte neben den schon jetzt von ihr verantworteten Magazinen "Living at Home", "Flow" und "Hygge" auch die Chefredaktion von "Landlust", "Landlust Zuhaus" und "Holly" übernehmen. Frank Gloysteinn wird zu diesem Zeitpunkt Publisher aller Titel.

"Mit Sinja Schütte haben wir eine sehr erfahrene und innovative Journalistin und Blattmacherin für die Chefredaktion des neuen Bereichs 'Land und Leben' gewonnen, die uns immer wieder mit ihrer Kreativität, ihren Ideen und ihrem unternehmerischen Denken beeindruckt", sagte DMM-Geschäftsführer Alexander von Schwerin. "Frank Gloystein ist ein Vermarktungsprofi, der den Medienmarkt und seine besonderen Herausforderungen sehr gut kennt. Ich wünsche beiden einen kraftvollen und mutigen Start."

Dass Schütte und Gloystein an den beiden Standorten Münster und Hamburg arbeiten werden, sei "ein weiterer Meilenstein für das Zusammenwachsen der Deutschen Medienmanufaktur und setzt neue Impulse in die Weiterentwicklung der 'Landlust'", zeigte sich Geschäftsführer Malte Schwerdtfeger überzeugt. Sinja Schütte ist seit 2013 Chefredakteurin von "Living at Home" und "Flow" sowie Gründungschefredakteurin von "Hygge", Frank Gloystein arbeitet seit 2006 für "Landlust".





Die bisherige Chefredakteurin Ute Frieling-Huchzermeyer wird der "Landlust" indes auch weiterhin verbunden bleiben - als Herausgeberin sowie publizistische Beraterin der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur. Die 61-Jährige startete 1982 direkt nach ihrem Studium ihre Karriere im Landwirtschaftsverlag Münster.



