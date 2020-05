Sat.1 beendet "Bild Corona Spezial" nach zwei Monaten

© Screenshot Sat.1

Nach zwei Monaten ist am Freitag die letzte Ausgabe des von "Bild" produzierten "Corona Spezials" in Sat.1 zu sehen gewesen. Der Sender zeigte sich mit der Zusammenarbeit zufrieden und spricht mit Axel Springer bereits über neue Projekte.



16.05.2020 - 09:59 Uhr von Alexander Krei 16.05.2020 - 09:59 Uhr

Überraschend nahm Sat.1 Mitte März im Vorfeld seiner Nachrichten ein fünfminütiges "Corona Spezial" ins Programm, produziert von "Bild". Nach zwei Monaten ist die Zusammenarbeit jetzt allerdings wieder beendet. Am Freitag lief die letzte Folge des Magazins, das ursprünglich Claus Strunz moderieren sollte, dann aber doch von Matthias Killing präsentiert wurde. Eine weitere Verlängerung wird es nicht mehr geben.

"Das 'Bild' Corona Spezial' war in den vergangenen Wochen eine wichtige und bereichernde Sonderprogrammierung, um die Zuschauer in Sat.1 noch umfassender über die aktuelle Situation und Hintergründe zu Covid-19 zu informieren", sagte Sat.1-Sprecherin Diana Schardt gegenüber DWDL.de zu dem Aus der Sendung. "Die aktuelle Nachrichtenlage hat sich durch die beginnende Reduzierung der Corona-bedingten Einschränkungen verändert, so dass wir alle relevanten Informationen jetzt in den 'Sat.1 Nachrichten' abbilden können."

Zugleich ist die Rede von einer "gelungenen ersten On-Air-Zusammenarbeit mit 'Bild'" und man sei mit den Kollegen von Axel Springer bereits in Gesprächen zu weiteren Projekten. Ein großer Quoten-Erfolg war das "Bild Corona Spezial" in den vergangenen beiden Monaten allerdings nicht: Nach einem starken Start mit zweieinhalb Millionen Zuschauern und mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, fielen die Marktanteile schnell in den einstelligen Bereich - auch bedingt durch das zumeist schwache Umfeld durch Formate wie "Big Brother" oder "Mit Nagel und Köpfchen".

Gleichzeitig hat auch ProSieben seine täglichen Corona-Specials reduziert und konzentriert sich neuerdings auf eine Ausgabe pro Tag, die im Vorfeld von "taff" zu sehen ist. Und selbst die Öffentlich-Rechtlichen haben die die Zahl ihrer Sondersendungen zurückgeschaubt: Das ZDF sendete in dieser Woche an mehreren Tagen kein "Spezial" und auch das "ARD extra" legte am Donnerstag eine Pause ein - all das ist wohl ein Zeichen dafür, dass die "neue Normalität" angekommen ist.

