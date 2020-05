ProSieben experimentiert mit Gameshow statt "Simpsons"

© ProSieben

ProSieben nimmt im Juni für drei Tage etwas überraschend ein Versteckte-Kamera-Quiz ins Programm - und noch überraschender ist der Sendeplatz um 18:10 Uhr. Dort ersetzt es vorübergehend eine Folge des Dauerläufers "Die Simpsons".



19.05.2020 - 11:04 Uhr von Uwe Mantel 19.05.2020 - 11:04 Uhr

Vom Montag, 8. Juni bis Mittwoch, 10. Juni geht bei ProSieben jeweils um 18:10 Uhr die vom Sender als "Surprise-Quiz-Show" bezeichnete neue Sendung "CashDay" an den Start. Das Konzept: Die beiden Lockvögel Nora Boeckler und Tilo Behn lauern ahnungslosen Kandidaten etwa an der Tankstelle, im Supermarkt oder Kino mit versteckter Kamera auf und bringen sie in kuriose Situationen.

Dann lösen die beiden Moderatoren Claire Oelkers und Kevin Ray die Situation auf und laden die Überraschten zum spontanen Quiz ein. Sie müssen nur drei Fragen richtig beantworten, um 500 Euro zu kassieren - und alle drei Fragen beziehen sich auf das direkt zuvor Erlebte. Wer gut aufgepasst hat, kann sich also umgehend über Bargeld freuen. Produziert wird das Format von south & browse.

Um Platz für das halbstündige "CashDay" zu schaffen, muss ProSieben die übliche Vorabend-Dosis der "Simpsons" an diesen drei Tagen reduzieren und kann nur eine statt sonst zwei Folgen zeigen. Generell wäre es keine schlechte Idee, nach möglichen Alternativen am Vorabend Ausschau zu halten. In diesem Jahr erzielten die "Simpsons" dort im Schnitt 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das sind noch immer halbwegs solide Werte, die zwischenzeitliche Erholung aus dem vergangenen Jahr, als der Marktanteil wieder in den zweistelligen Bereich vordrang, ist aber schon wieder Geschichte.

