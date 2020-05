So klingen Joko und Klaas in den ProSieben-Trailern

© ProSieben

Durch ihre Niederlage gegen ihren Haussender werden Joko und Klaas in den kommenden Tagen mehr denn je bei ProSieben zu sehen sein - oder besser gesagt: zu hören. DWDL.de zeigt vorab zwei Trailer, die in den nächsten Tagen im TV laufen werden...



20.05.2020 - 07:00 Uhr von Alexander Krei 20.05.2020 - 07:00 Uhr

Nach zwei Siegen gegen ihren Arbeitgeber haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend in ihrer Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" erstmals in der laufenden Staffel eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Strafe: Bis zur nächsten Ausgabe in der kommenden Woche werden die beiden sämtliche Trailer vertonen, die im Programm von ProSieben gezeigt werden.

Bei einigen Trailern erhalten die Zuschauer im Splitscreen exklusive Einblicke in die Sprecherkabine, in der es - wenig überraschend - während der Aufnahmen viel zu Lachen gab. Mehr als 20 Trailer hat das Duo vertont, sodass also nicht so schnell Langeweile aufkommen dürfte.

Joko und Klaas vertonen ProSieben-Trailer (2 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

So mancher Trailer, den ProSieben in den nächsten Tagen ausstrahlen wird, hat zudem Überlänge: Teils treiben Joko und Klaas mehr als eine Minute lang ihre Späße, wenn es beispielsweise darum geht, die Free-TV-Premiere von "Justice League" zu bewerben. Umgesetzt wurden die etwas anderen Programmtrailer durch das ProSieben-Marketing und die Inhouse-Agentur Creative Solutions.





In den vergangenen beiden Wochen hatten dagegen noch Joko und Klaas bestimmt, was gesendet wird. Während die beiden vor 14 Tagen dreisterweise ein "RTL aktuell Spezial" abfilmten, ging es eine Woche später mit ihren "Männerwelten" weitaus ernster zu. Die inszenierte Ausstellung, in der auf Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen sollte, war mit mehr als zwei Millionen Zuschauern im linearen TV die bislang erfolgreichste Ausgabe von "Joko & Klaas Live".

