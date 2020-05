Best-of-Duell zwischen "Let's Dance" und den "Topmodels"

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Was ProSieben kann, können wir doch schon lange - scheint man sich bei RTL gedacht zu haben und schickt in der Woche nach dem Finale von "Let's Dance" ein Best-of in direkter Konkurrenz zum Best-of von "Germany's Next Topmodel" auf Sendung



20.05.2020 - 12:33 Uhr von Uwe Mantel 20.05.2020 - 12:33 Uhr

In dieser Woche wird sowohl "Germany's Next Topmodel" gekürt als auch der "Dancing Star 2020" bei "Let's Dance" gekürt. Doch auch in der kommenden Woche werden die beiden Formate noch nicht ganz aus dem Programm verschwunden sein - und am Donnerstagabend kommt es sogar zu einem direkten Duell. Schon lange angekündigt ist, dass ProSieben dann um 20:15 Uhr die Best-Of-Sendung "Germany's next Topmodel - die schönsten Momente, die unvergesslichsten Mädchen" mit einem Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre zeigt. Nun hat RTL kurzfristig angekündigt, zur gleichen Zeit auf "die schönsten Tänze aller Zeiten" von "Let's dance" zurückzublicken.

Eigentlich gehört der Donnerstagabend bei RTL den eigenproduzierten Serien - allerdings stehen davon schon länger keine neuen Folgen mehr zur Verfügung - und mit Wiederholungen von "Der Lehrer" und "Doctor's Diary" kann RTL nur maue Quoten erzielen. Wenn es mit dem "Let's dance"-Rückblick besser läuft, dürfte das auch Oliver Pocher zugute kommen, der um 23:15 Uhr wieder mit seiner Late-Night-Show "Gefährlich ehrlich" zu sehen sein wird. Ungeachtet der Best-Of-Sendung bildet am Freitag darauf dann die live ausgestrahlte "Profi-Challenge" den eigentlichen Abschluss für "Let's dance".

Teilen