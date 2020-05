"Das Traumschiff" soll Mitte Juni wieder in See stechen

© ZDF

Das ZDF hat angekündigt, den im März unterbrochenen "Traumschiff"-Dreh Mitte Juni fortzusetzen. Während die Land-Szenen schon im Kasten sind, fehlen noch Szenen der Schiffsreise auf der MS Amadea, die man nun nachholen will.



27.05.2020 - 17:12 Uhr von Uwe Mantel 27.05.2020 - 17:12 Uhr

Eine der am stärksten vom Corona-Lockdown betroffenen Branchen ist die Kreuzfahrt-Branche, bei der das Geschäft derzeit völlig brachliegt. Auch die MS Amadea, die fürs ZDF als "Traumschiff" im Einsatz ist, liegt derzeit in Bremerhaven, wo "kleinere Schönheitsreparaturen" durchgeführt werden. Vorerst bis Ende Juli sind alle Reisen abgesagt worden. Trotzdem soll schon vorher wieder mehr Leben an Bord sein - jedenfalls hat das ZDF nun angekündigt, eine Wiederaufnahme der Dreharbeiten für Mitte Juni anzustreben.

Der Dreh war Mitte März unterbrochen worden, kurz nachdem hierzulande die massiven Kontaktbeschränkungen im Zuge der Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus eingeführt worden waren und immer mehr Häfen Kreuzfahrtschiffen das Anlegen verwehrten. Schauspieler und Crewmitglieder blieben für die Rückfahrt nach Deutschland trotzdem an Bord des Schiffes, es fanden aber keine Dreharbeiten mehr statt. Immerhin: Die Stimmung an Bord scheint gut gewesen zu sein. Die Land-Szenen der Seychellen-Folge sind übrigens bereits im Februar abgedreht worden, komplett fertig ist der Dreh einer Kapstadt-Folge - trotz der schwierigen Situation der Kreuzfahrt, scheint die "Traumschiff"-Versorgung für den nächsten Winter also erstmal gesichert.

