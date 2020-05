MDR nennt Details zu neuer Show mit Florian Silbereisen

© JürgensTV/Beckmann

Florian Silbereisen wird in den nächsten Tagen mit gleich zwei Shows auf den Bildschirm zurückkehren. Neben der verschobenen "Schlagerlovestory" im Ersten gibt's im MDR noch eine neue Sendung: Am Freitag öffnet der "SchlagerXirkus".



28.05.2020 - 10:05 Uhr von Alexander Krei 28.05.2020 - 10:05 Uhr

Ursprünglich wollte Florian Silbereisen Mitte Mai die "Schlagerlovestory" im Ersten feiern. Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Show kurzerhand verschoben werden. Bevor die Sendung nun nachgeholt wird, steht für den Moderator aber erst einmal ein neues Format an, das er bereits an diesem Freitag um 20:15 Uhr im MDR Fernsehen präsentieren wird.

"Willkommen im SchlagerXirkus - Stars & Hits in Leipzig" nennt sich die Show, die Teil des neuen Silbereisen-Vertrags mit dem MDR ist, der dem Moderator neben seinen Sendungen im Ersten auch mehrere Shows im Dritten Programm zusichert. "Wie in der Vergangenheit, wollen wir auch in Zukunft gemeinsam mit Florian Silbereisen Neues wagen und neue Formate entwickeln", so MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. "Der 'SchlagerXirkus' ist eines dieser neuen Formate und ich bin sicher, dass er den Zuschauern gefallen wird und sehr viel Potential für die Zukunft hat."

Als Gäste begrüßt Florian Silbereisen unter anderem Ute Freudenberg, Ross Antony, Beatrice Egli und Andy Borg. Die Sendung soll ohne Publikum und unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln von Jürgens TV produziert werden. Eine Woche später kehrt Silbereisen auch wieder auf die Samstagabend-Bühne zurück - mit der "Schlagerlovestory", die nun den Untertitel "Das große Wiedersehen" tragen wird.

Anders als ursprünglich geplant wird auch diese Show auf Publikum verzichten müssen. Nicht aber auf zahlreiche Gäste: Mit dabei sind beispielsweise Howard Carpendale, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Beatrice Egli, Thomas Anders und Vicky Leandros.

