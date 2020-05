Netflix: Ackermann wird Director German Original Series

© imago images / Tinkeres

Sie ist die neue Chefin der deutschen Netflix-Serien: Steffi Ackermann wechselt von der Warner Bros. Entertainment GmbH zu Netflix, wie der Streamingdienst am Donnerstagmorgen bestätigt. Das deutsche Team wird damit weiter ausgebaut.



28.05.2020 - 09:01 Uhr von Thomas Lückerath 28.05.2020 - 09:01 Uhr

Im vergangenen Dezember trat Sasha Bühler ihren neuen Job als Director of Original Film u.a. für den deutschen Markt an. Jetzt hat Netflix auch einen Director German Original Series: Nach vier Jahren bei Warner Bros. wechselt Steffi Ackermann zum 20. Juli zum Streamingdienst und verantwortet alle deutschen Serienproduktionen für Netflix.

Ackermann arbeitete an Serien wie "Doctor's Diarry" oder "Benny und der Geist", verantwortete für Warner Bros. Filme wie "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" oder "Der Junge muss an die frische Luft". Sie wurde für ihre Arbeit bereits mit dem Deutschen Filmpreis, dem Grimme-Preis sowie Deutschen Fernsehpreis und Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Vor Warner Bros. waren UFA Fiction und Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft berufliche Stationen.In der neuen Funktion berichtet Steffi Ackermann an Rachel Eggebeen, Director International Originals. Mit der Personalie baut Netflix sein Führungsteam in Deutschland bzw. für den deutschen Markt weiter aus. Und es soll nicht dabei bleiben. Nach DWDL.de-Informationen geht die Personalsuche weiter. Noch im Sommer will der Streamingdienst personell weiter wachsen.