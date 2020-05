Sat.1 testet am Vorabend bald alte "K11"-Folgen

© Sat.1

Die Probleme von Sat.1 am Vorabend sind weiter groß, daran konnte auch die Neuauflage von "K11" noch nicht viel ändern. Am Freitag läuft bereits die letzte neue Folge, danach versucht Sat.1 es mit alten "K11"-Episoden - handverlesen durch die Hauptdarsteller.



28.05.2020 - 15:31 Uhr von Timo Niemeier

Noch immer ist am Sat.1-Vorabend kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach Magazin, Soap und diversen weiteren Formaten floppte dort zuletzt "Big Brother". Auch die neuen Pseudo-Crime-Dokus konnten bislang nicht wirklich überzeugen. Sowohl "Richter und Sindera" (5,9 Prozent) als auch "Grünberg und Kuhnt" (4,6 Prozent) blieben zuletzt weit unter dem Senderschnitt hängen. Die Neuauflage von "K11" macht ihre Sache mit derzeit rund 7,2 Prozent besser, ist aber auch nicht der erhoffte Befreiungsschlag.

Bereits am kommenden Freitag, den 29. Mai, ist "K11 - Die neuen Fälle" zum vorerst letzten Mal am Vorabend von Sat.1 zu sehen. Derzeit liegen dem Sender nicht mehr Folgen vor, weil die Dreharbeiten wegen des Coronavirus unterbrochen werden mussten. Im Juni sollen sie aber fortgesetzt werden. Aber auch in den kommenden zwei Wochen müssen Fans des Formats nicht ohne "K11" auskommen.

Wie Sat.1 nun gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird man vom 2. bis 12. Juni zwischen 18 und 19 Uhr alte "K11"-Folgen zeigen. Die ursprüngliche Serie lief zwischen 2003 und 2013 beim Sender, in dieser Zeit sind fast 2.000 Folgen entstanden. Gezeigt wird in den zwei Wochen dann ein Best-Of von "K11 - Kommissare im Einsatz". Ausgewählt wurden die Folgen laut Senderangaben übrigens von den beiden Hauptdarstellern Alexandra Rietz und Michael Naseband.





Damit rück Sat.1 übrigens recht dicht an die "K11"-Ausstrahlung bei Sat.1 Gold heran. Dort laufen alte Folgen der Serie ja schon seit einiger Zeit ab 19:20 Uhr. Und anders als beim großen Bruder kann man damit beim recht kleinen Sender sehr zufrieden sein. Die "K11"-Quoten bei Sat.1 Gold waren schließlich auch ein Grund für die Neuauflage. In der Spitze kommen die alten Folgen dort auf fast eine Million Zuschauer.

