Weimer macht Oliver Stock zum "WirtschaftsKurier"-Chef

Oliver Stock, langjähriger Journalist bei "Handelsblatt" und "Wirtschaftwoche" und zuletzt auf Unternehmensseite tätig, kehrt zurück in den Journalismus. Bei der Weimer Media Group wird er künftig als Chefredakteur den "WirtschaftsKurier" verantworten.



29.05.2020 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2020 - 09:30 Uhr

Personalie aus der Weimer Media Group: Oliver Stock wird bereits zum 1. Juni Chefredakteur des "WirtschaftsKurier". Das hat die Verlagsgruppe nun bestätigt. Stock hatte in der Vergangenheit lange bei "Handelsblatt" und "Wirtschaftswoche" gearbeitet, bei beiden Titel unter anderem auch als stellvertretender Chefredakteur. Vor einigen Jahren wechselte er jedoch auf die Unternehmensseite, dort arbeitet er unter anderem für den Versicherungskonzern Ergo und das Fintech Sentifi.

Für die Weimer Media Group ist es schon die dritte größere Personalie innerhalb der letzten Monate. Im Herbst 2019 wurde etwa der langjährige Wirtschaftsjournalist des ZDF, Reinhard Schlieker, zum Chefredakteur der "Börse am Sonntag" berufen. Erst vor wenigen Wochen wechselte zudem Ansgar Graw von Springer zu Weimer und wurde dort Herausgeber von "The European" und der Satire-Plattform "Pardon".

"Wir freuen uns, einen so renommierten Spitzenkollegen des deutschen Qualitätsjournalismus für unser munter wachsendes Verlagshaus gewonnen zu haben", sagen Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, die Verleger der Weimer Media Group, nun über die neueste Personalie. Gleichzeitig kündigen die beiden an, wachsen zu wollen. "Wir investieren stark in fundierten Wirtschaftsjournalismus und sind dort an weiteren Zukäufen interessiert."





Der "WirtschaftsKurier" wurde bereits 1958 gegründet und ist nach eigenen Angaben Deutschland größte Unternehmerzeitung. So erreiche man mit Print- und Online-Ausgabe 100.000 Leser. Seit 2013 gehört der Titel zur Weimer Media Group, Chefredakteur war zuletzt Weimer selbst.

