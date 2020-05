TLC holt US-Show "Dragnificent!" nach Deutschland

© TLC

Vier schrille Drags wollen grauen Mäusen zu neuem Selbstvertrauen verhelfen. Das ist das Konzept der US-Show "Dragnificent!", die ab Anfang Juli auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird. TLC hat jetzt die erste Staffel angekündigt.



29.05.2020 - 11:20 Uhr von Alexander Krei 29.05.2020 - 11:20 Uhr

TLC holt die amerikanische Makeover-Show "Dragnificent!" ins deutsche Fernsehen. Ab dem 6. Juli gibt es immer montags um 20:15 Uhr zu sehen, wie ein schillerndes Drag-Queen-Quartett durch die USA reist, um Frauen für einen wichtigen Tag zu rüsten und ihre innere "Queen" zu entfesseln. Der Frauensender versieht die US-Show mit dem Untertitel "Entdecke die Queen in dir" - und orientiert sich damit ein Stück weit an der TVNow-Show "The Diva in me", die von der kommenden Woche einer ähnlichen Idee folgt (DWDL.de berichtete).





Im amerikanischen Original stehen Mode-Expertin Jujubee, Make-up & Hair-Spezialistin Alexis, Party-Queen Thorgy und Event-Planerin BeBe im Mittelpunkt, um - wie es TLC nennt - "aus grauen Mäusen und schüchternen Mauerblümchen strahlende Power-Frauen" zu machen, "die nicht nur durch ihr gutes Aussehen glänzen, sondern auch durch neu gewonnenes Selbstvertrauen, Mut und Selbstliebe". Gezeigt werden zunächst sechs Folgen von "Dragnificent!".

Um 21:15 Uhr folgt bei TLC schließlich die nunmehr sechste Staffel der Serie "Ich bin Jazz", in der es um Jazz Jennings geht, die als Junge zur Welt kam und seit dem Kindergarten als Mädchen lebt. Gezeigt wird, dass das Erwachsenwerden für sie weit schwieriger ist als für ihre Freundinnen: Das Transgender-Mädchen hat die Hormontherapie, die ihren knabenhaften Körper fraulicher macht, gut vertragen, doch die geschlechtsangleichende OP, die Jazz ganz zur Frau werden lässt, ist nicht optimal verlaufen.

Teilen