"InTouch" und "Closer" bekommen interimistischen Chef

Moritz Stranghöner wird interimistischer Chefredakteur der beiden Bauer-Titel "InTouch" und "Closer". Er vertritt in den kommenden Wochen und Monaten Angela Meier-Jakobsen, die sich in Elternzeit verabschiedet, aber die Leitung eines weiteren Magazins behält.



02.06.2020 - 13:38 Uhr von Timo Niemeier 02.06.2020 - 13:38 Uhr

Zum 1. August übernimmt Moritz Stranghöner interimistisch die Chefredaktion der beiden Celebrity-Titel "InTouch" und "Closer" der Bauer Media Group. Er vertritt damit Angela Meier-Jakobsen, die in Elternzeit geht. Untätig wird Meier-Jakobsen aber auch in den kommenden Wochen nicht sein, sie wird nämlich auch weiterhin die Marke "Joy" leiten. Stranghöner arbeitete unter anderem für die "Bild" als Ressortleiter Unterhaltung, außerdem verantwortete er eine Zeit lang die "Letzte Seite".

Janina Suess, Verlagsleiterin "InTouch", "Closer" und "Joy", sagt zur Personalie: "Moritz ist ein absoluter Celebrity-Experte. Er kennt und versteht das Unterhaltungsgeschäft sehr gut, ist bestens in der Branche vernetzt und verfügt über jahrelange journalistische Erfahrungen in dem Segment. Ich freue mich sehr, dass er uns unterstützt, die Millennial-Marken ‘InTouch’ und ‘Closer’ weiterhin erfolgreich zu führen. Insbesondere in Zeiten von Corona spielt Unterhaltung eine wesentliche Rolle im Alltag der Menschen. Hier leisten wir mit unseren Magazinen einen Beitrag, um einen Moment der Entspannung und Ablenkung zu bieten. Ich wünsche Angela alles Gute für die kommende aufregende Zeit, die vor ihr liegt und freue mich, dass sie uns als Chefredakteurin bei ‘Joy’ erhalten bleibt."

