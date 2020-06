Neue Staffel: NDR holt "Kaum zu glauben!" im Juli zurück

© NDR/Thorsten Jander

Trotz Corona heißt es im Juli wieder: "Kaum zu glauben!". Das NDR Fernsehen hat jetzt die Ausstrahlung neuer Folgen seiner erfolgreichen Rateshow mit Kai Pflaume angekündigt. Die Sendung kehrt jedoch erwartungsgemäß ohne Studiopublikum zurück.



03.06.2020 - 08:20 Uhr von Alexander Krei 03.06.2020 - 08:20 Uhr

Das NDR Fernsehen setzt auch in diesem Jahr wieder im Sommerprogramm auf seine Rateshow "Kaum zu glauben!". Vom 5. Juli an präsentiert Kai Pflaume neue Folgen der Sendung, in deren Rateteam auch weiterhin Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Jörg Pilawa sitzen werden. In den vergangenen Jahren hatte sich die Show zum großen Quoten-Erfolg gemausert - auch außerhalb des Sendegebiets.

"Es wird alles ein klein bisschen anders aussehen als gewohnt, denn die Corona-Pandemie bringt es mit sich, dass auch in dieser TV-Show kein Publikum im Studio anwesend sein darf", teilt der NDR mit, verspricht aber, dass Lachen und Staunen trotzdem garantiert sind. Zusätzlich zu den regulären Ausgaben, die sonntags um 21:45 Uhr zu sehen sind, plant das NDR Fernsehen außerdem wieder XXL-Folgen - die erste wird bereits am Samstag, den 11. Juli um 20:15 Uhr laufen.

Am späten Sonntagabend setzt der NDR zudem wieder auf das Pilawa-Quiz "Hätten Sie's gewusst?". Darin treten Menschen mit besonderen Hobbys oder Leidenschaften an, die von sich behaupten, auf ihrem Fachgebiet unschlagbar zu sein. Zum Auftakt sind Frank Elstner mit dem Thema "TV-Shows der 1980er-Jahre", Florian König mit dem Thema "Formel 1" sowie Marijke Amado zum Thema "Amsterdam" mit dabei.

