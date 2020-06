Goldbach Germany eröffnet Büro in Hamburg

© Goldbach

Der Vermarkter Goldbach wird neben München und Berlin künftig auch von Hamburg aus tätig sein und den deutschen Markt beackern. Der TV- und Out-of-Home-Vermarkter hat dazu in der Hansestadt ein Büro eröffnet.



04.06.2020 - 14:24 Uhr von Timo Niemeier 04.06.2020 - 14:24 Uhr

Goldbach Germany wird künftig auch in Hamburg vertreten sein, der Vermarkter eröffnet im Norden Deutschlands ein Büro. Neben München und Berlin ist es der dritte Standort für den TV- und Out-of-Home-Vermarkter, der im Bereich Fernsehen vor allem einige Mini-Sender vermarktet, beispielsweise Welt der Wunder TV, health tv, Sony AXN oder auch Bibel TV.

Das neue Büro liegt in Hamburg Altona und soll vor allem den Münchner Mitarbeitern die Möglichkeit geben, einige Tage in der Agentur-Stadt Hamburg zu verbringen, um persönliche Termine mit Kunden und Partnern zu führen. Eine signifikante Aufstockung der Mitarbeiteranzahl ist offenbar nicht geplant, dafür will Goldbach durch den dritten Standort aber den Reiseaufwand und dadurch entstehende Kosten und Emissionen verringern.

Die beiden Goldbach-Geschäftsführer Robert Stahl und Frank Möbius sagen: "2019 und auch die ersten Monate in 2020 liefen wirklich erfolgreich für uns. Wir konnten neue Partner, Kunden und Mitarbeiter von uns überzeugen, so dass wir uns entschlossen haben, neben der Erweiterung unseres Büros in München auf eine zweite Etage auch Büroräume in Hamburg anzumieten. Wir wollen Kunden, Partner und vor allem auch Werbeagenturen im Norden Deutschlands künftig gerne noch näher und intensiver betreuen. Und wir sind optimistisch, dass sich dies mit der voranschreitenden Normalisierung der aktuellen Lage auch auszahlen wird."

