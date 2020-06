RTL nennt Kandidaten fürs "Sommerhaus der Stars"

© RTL

Mit im Schnitt über 23 Prozent Marktanteil hat sich das "Sommerhaus der Stars" im letzten Jahr zum großen RTL-Sommerhit gemausert - auch, weil damals die Zusammenstellung des Cast zu Dauer-Konfrontation führte. Nun steht die neue Besetzung fest.



05.06.2020 - 08:20 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2020 - 08:20 Uhr

Das "Sommerhaus der Stars" steht Corona-bedingt in diesem Jahr bekanntlich nicht in Portugal, sondern in Bocholt. Die Umgebung ist für das Format aber wohl ohnehin eher zweitrangig, wichtig ist eine gute Mischung in der Besetzung der Reality-Sendung, die in den vergangenen Jahren immer mehr Fans gewonnen hat, im vergangenen Jahr mit über 23 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zum größten Sommerhit wurde und nun sogar für den Deutschen Fernsehpreis in der Reality-Kategorie nominiert wurde.

Nachdem die Dreharbeiten in Bocholt nun beginnen, hat RTL auch offiziell bestätigt, wer um den Titel "DAS Promipaar 2020" kämpfen wird. Mit dabei ist Annemarie Eilfeld, die 2009 durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, wo sie den dritten Platz belegte. Sie ist bis heute als Schlagersängerin tätig und zieht gemeinsam mit ihrem Manager Tim ins "Sommerhaus" ein, mit dem sie seit drei Jahren zusammen ist. Fündig geworden ist RTL mit muskel- und tattoo-bepackte Paar Caro und Andreas Robens einmal mehr bei der Vox-Auswanderershow "Goodbye Deutschland".

Auch Paar Nummer 3 bezieht seine "Prominenz" teils aus einer anderen RTL-Reality: Denise Kappés war mal Kandidatin bei "Der Bachelor" und ist mit dem Influencer Henning Merten liiert. Beide haben übrigens Kinder mit ehemaligen Darstellern aus "Berlin - Tag & Nacht". Diana Herold wiederum lernte man einst an der Seite von Michael "Bully" Herbig in der "Bullyparade" kennen, auch in den Bully-Filmen übernahm sie immer wieder Rollen. Sie zieht mit ihrem kameraunerfahrenen Mann Michael ins Sommerhaus. Über die beiden weiß RTL.de folgendes zu berichten: "Das Paar beschäftigt sich viel mit dem eigenen Seelenfrieden in Form von langen Gesprächen, Meditations- & Trommelkreisen im eigenen Garten."

Ob "Bachelor", "Dschungelcamp", "Promi Big Brother" oder "Promi-Boxen": Georgina Fleur hat schon eine lange Liste an Reality-Formaten abgearbeitet und zieht nun gemeinsam mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir ins "Sommerhaus". Lisha und Lou sind schon seit zehn Jahren zusammen und teilen ihren gesamten Alltag auf YouTube, wo das über 370.000 Abonnenten interessiert. Und schließlich zieht der als Hypnotiseur bekannt gewordene Martin Bolze alias "Pharo" gemeinsam mit seiner Frau Michaela Scherer ins "Sommerhaus" ein. Die beiden treten auch als Gesangs-Paar "Die Pharos" auf und sind in "Goodbye Deutschland" zu sehen.

Mehr zum Thema "Bocholt kann genauso viel Spaß machen wie Portugal"

Teilen