DMAX legt sich erstmals ein eigenes Sound-Design zu

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit Discovery seinem Männersender ein neues Design spendierte. Nun erhält DMAX im Nachgang auch noch ein Sound-Design. Das soll die Markenwerte "auf einer weiteren Sinnesebene" unterstreichen.



05.06.2020 - 10:38 Uhr von Alexander Krei 05.06.2020 - 10:38 Uhr

Erst im vergangenen Jahr legte sich DMAX ein neues Design zu, nun hat der Männersender nachgelegt und erstmals eine eigene Sound Identity kreiert. Mit dem neuen Audiologo wolle man die Einzigartigkeit der Marke unterstreichen und das Erscheinungsbild auch im phonetischen Bereich komplettieren, hieß es. Es setzt auf "Klarheit und energetisches Klangbild, welches die Markenwerte auf einer weiteren Sinnesebene unterstreicht", so die Beschreibung.

"Im Zuge des letztjährigen DMAX-Redesigns haben wir uns auch an die Kreation einer Sound Identity für DMAX gemacht", sagt Jan Leitz, der sich als Manager On Air Promotion bei Discovery Deutschland um die kreative Leitung kümmert. "Diese konnten wir nun abschließen und mit neuen Sounds on air bringen. Die Identity zeigt eine weitere Interpretation unserer Marke mit einem modernen und konsequenten Sound. Sie ist druckvoll, jedoch nicht aufdringlich und bietet uns jede Menge kreativen Freiraum."

Für die kreative Umsetzung zeichnet die Agentur CapeRock aus Amsterdam verantwortlich. "Die neue Sound Identity von DMAX zeigt eine andere Sichtweise auf den Männerkanal mit einem modernen, frischen und kompromisslosen Sound der viel Abwechslung und Spaß bietet", betont Martijn Wolff, Head of Production bei CapeRock. "Als DJ kann DMAX jetzt mit seinem neuen Musik-Kit experimentieren." Die Sound Identity sei "kreativ, prägnant und sticht mit Haltung hervor, als Ausdruck dafür, dass man anpackt und dranbleibt - eben unmissverständlich DMAX".





Seit dem Relaunch im vergangenen Sommer gesellen sich zu den bisherigen DMAX-Farben Schwarz, Weiß und Orange nun noch ein dunkles Grau und leuchtendes Grün hinzu (DWDL.de berichtete). Allgemein will der Männersender damit auf eine klare Linienführung, aber auch eine große grafische Flexibilität setzen.



