30 Mitarbeiter betroffen: Bauer baut Living-Segment um

Die Bauer Media Group hat eine Umstrukturierung ihres Living-Bereich angekündigt. Während der Verlag bei "Wohnidee" die redaktionelle Verantwortung abgibt, wird "Laure Wohnen kreativ" komplett eingestellt. 30 Mitarbeiter sind davon betroffen.



06.06.2020 - 09:44 Uhr von Alexander Krei 06.06.2020 - 09:44 Uhr

Die Bauer Media Group hat angekündigt, die redaktionelle Verantwortung für ihr Magazin "Wohnidee" an einen externen Dienstleister übergeben zu wollen. Darüber hinaus soll die monatlich erscheinende "Laura Wohnen kreativ" eingestellt werden. Von den Maßnahmen sind nach Angaben des Verlags rund 30 Mitarbeiter betroffen.





Etwa die Hälfte von ihnen werde auch weiterhin die im Hause verbleibenden Living-Inhalte produzieren, heißt es. "Wohnidee"-Chefredakteurin Nina Maurischat soll die Veränderungen in den kommenden Wochen "eng begleiten". In Zukunft will sich Bauer eigenen Angaben zufolge "stärker auf seine Kernkompetenzen und Kernzielgruppe sowie die Entwicklung neeuer Geschäftsfelder rund um diese konzentrieren".

Eine komplette Abkehr von Living-Inhalten geht mit dem Schritt allerdings nicht einher. Diese seien auch in Zukunft "ein wichtiger Bestandteil der Zeitschriften und digitalen Angebote". Die Vermarktung der "Wohnidee" erfolgt weiterhin über Bauer Advertising.

