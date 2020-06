Discovery-Inhalte bei Vodafone in UHD zum Abruf

© Discovery

Discovery stellt erstmals einzelne Inhalte auch in UHD zum Abruf bereit. Zum Auftakt bleibt dieses Angebot aber Vodafone-Kunden vorbehalten. Perspektivisch will man auch einen linearen UHD-Kanal auf Sendung bringen.



08.06.2020 - 10:32 Uhr von Uwe Mantel 08.06.2020 - 10:32 Uhr

Produziert werden bei Discovery schon seit einigen Jahren zahlreiche Inhalte in UHD-Qualität, nur zu sehen bekommt man diese bislang nicht in ultra-hochauflösender Form. Das ändert sich nun zumindest für Vodafone-Kunden: Ab sofort sind im VoD-Bereich von Vodafones GigaTV-Plattform "ausgewählte Sendungen" von Discovery in Ultra-HD-Auflösung verfügbar. Dazu gehören Reihen wie "Männer der See", "True Nightmares" und "Die Beckenbauer – Pools der Superlative" und Dokumentationen wie "Weißer Hai: Spur eines Serienkillers" oder "In den Tiefen des Universums".

Technische Voraussetzung, um die Inhalte in bester Qualität abrufen zu können, ist neben einem UHD-fähigen TV-Gerät die Nutzung von Vodafones GigaTV 4k Box oder die Verwendung des Streaming-basierten Produktes GigaTV Net. Ein Premium-Paket-Abo ist nicht notwendig, der Zugang ist für alle GigaTV-Kunden kostenlos.

"Als zukunfts- und kundenorientiertes Unternehmen möchten wir den Weg für neue Technologien, die begeistern, ebnen. Wir produzieren bereits seit Jahren global wie lokal eine Vielzahl an Inhalten in UHD. Mit Vodafone haben wir jetzt die Möglichkeit, erstmals auch im Video-on-Demand-Bereich den neuen Qualitätsstandard auszuliefern. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg in eine ultra-hochaufgelöste neue Bewegtbildwelt", sagt Thomas Bichlmeir, Director Distribution & Commercial Strategy bei Discovery Deutschland.

Im vergangenen Jahr hatte Discovery auch bereits angekündigt, unter dem Namen "Discovery Ultra" einen neuen linearen UHD-Sender für den europäischen Raum zu starten. Im ersten Jahr sollen 75 Prozent der Inhalte als native UHD-Inhalte vorliegen, im zweiten Jahr dann das komplette Programm. Auch in Deutschland sucht Discovery nun nach entsprechenden Partnern, die den Sender verbreiten, kann hier aber noch nicht Vollzug vermelden. Man hoffe, "zeitnah damit auf Sendung zu gehen".

