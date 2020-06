ZDF wärmt alte "Bergdoktor"-Folgen am Vorabend auf

© ZDF/Roland Defrancesco

Das ZDF bleibt in den nächsten Monaten samstags nach den Nachrichten im Wiederholungs-Modus. Im Juli übernimmt der "Bergdoktor" den Sendeplatz um 19:25 Uhr. Gezeigt werden noch einmal alte Folgen der beliebten Serie mit Hans Sigl.



09.06.2020 - 16:40 Uhr von Alexander Krei 09.06.2020 - 16:40 Uhr

Das ZDF holt im Juli den "Bergdoktor" zurück ins Programm. Bis zur Ausstrahlung neuer Folgen müssen sich Fans der Erfolgsserie jedoch noch gedulden - stattdessen strahlt der Mainzer Sender vom 18. Juli an jeweils samstags um 19:25 Uhr Wiederholungen aus. Insgesamt sind 23 Folgen geplant, sodass das ZDF den Sendeplatz im Vorabendprogramm bis zum Jahresende mit Wiederholungen bespielen wird.

Anders als in der Primetime werden die "Bergdoktor"-Folgen am Vorabend nicht in Spielfilmlänge ausgestrahlt, sondern in zwei 45-minütige Episoden aufgeteilt. Los geht es mit einer Folge aus dem Jahr 2016, in der es um eine Patientin geht, die zum wiederholten Male einen Schlaganfall erleidet. Gleichzeitig ist "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) aber auch in seinem Privatleben stark gefordert.

Mit Blick auf die Quoten ist der Erfolg der ndF-Produktion indes ungebrochen. Fast sieben Millionen Zuschauer schalteten zu Jahresbeginn wieder ein, um die modernen Heimatgeschichten zu sehen. Dabei ist "Der Bergdoktor" auch ein durchaus junges Format: Im Schnitt lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fast fast zehn Prozent.

Teilen