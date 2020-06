ProSieben bestätigt Deal mit Jenke von Wilmsdorff

© ProSieben

Über seinen Wechsel von RTL zu ProSieben berichtete DWDL bereits Ende April. Jetzt bestätigt man in Unterföhring die Zusammenarbeit mit Jenke von Wilmsdorff, der laut ProSieben "in Zukunft präsenter im deutschen Fernsehen sein soll".



10.06.2020 - 00:02 Uhr von Thomas Lückerath 10.06.2020 - 00:02 Uhr

Knapp sechs Wochen nachdem RTL kurz vor einem Feiertag überraschend die Trennung vom langjährigen Sendergesicht Jenke von Wilmsdorff vermeldete und DWDL.de über dessen Wechsel zur Konkurrenz in Unterföhring berichtete, bestätigt ProSieben die Personalie jetzt auch offiziell. "Wir wollen in den nächsten Jahren gemeinsam viel Neues ausprobieren – und auch weiter das ein oder andere Experiment wagen. Herzlich willkommen in der ProSieben-Familie, lieber Jenke. Ich kann es kaum erwarten, dich und deine Programme auf ProSieben zu sehen", erklärt ProSieben-Geschäftsführer Daniel Rosemann zum Deal.

Gemeinsam wolle man das Fernsehen "besser machen", so der bescheidene Anspruch. Ab Sommer, ohne dabei konkreter zu werden, soll Jenke zu Wilmsdorff für ProSieben an "gutem und relevantem Fernsehen" arbeiten. Die Zusammenarbeit ist laut Senderangaben auf mehrere Jahre ausgelegt. Es sollen mehrere neue Programme entwickelt werden, die Jenke von Wilmsdorff in Eigenregie umsetzen werde. Damit soll Jenke von Wilmsdorff nach ProSieben-Aussage in Zukunft präsenter im deutschen Fernsehen sein.

„Ich liebe und lebe Experimente und so freue ich mich riesig auf die vielen neuen Möglichkeiten, die mir ProSieben bietet. Die Vielfalt des Programms, der Mut des Senders und die gemeinsame Vision, erfolgreiches und relevantes Fernsehen zu machen, sind für mich und meine Arbeit die allergrößte Motivation", sagt der 54-Jährige über seinen neuen Vertrag mit ProSieben. Nach DWDL.de-Informationen dreht Jenke von Wilmsdorff bereits seit Wochen für seinen neuen Sender. Warum die offizielle Bestätigung erst jetzt erfolgte, bleibt unklar.

