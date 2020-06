Tellux will "Angela Merkel ist Hitlers Tochter" verfilmen

© Tellux / Carl Hanser Verlag

10.06.2020 - 11:19 Uhr von Uwe Mantel 10.06.2020 - 11:19 Uhr

Die Corona-Krise ist der Nährboden, auf dem Verschwörungstheorien gerade wieder Hochkonjunktur haben, angetrieben nicht zuletzt auch durch einige prominente Verfechter. Doch neu ist das Phänomen natürlich nicht. Schon 2018 widmeten sich Christian Alt und Christian Schiffer in ihrem Buch "Angela Merkel ist Hitlers Tochter - Im Land der Verschwörungstheorien" nicht nur der Entstehung von Verschwörungstheorien, sondern präsentierten auch 23 goldene Regeln, wie sich Aussagen wie "Deutschland ist kein souveräner Staat" aushebeln lassen.

Nachdem sich die Produktionsfirma Tellux Film schon im letzten Jahr die Option auf eine filmische Umsetzung gesichert hat, arbeitet man nun an der weiteren, seriellen Adaption des Stoffes. "Mit den aktuellen Protesten rund um die Einschränkungen in der Corona-Krise dringen die Strukturen und die Aussagen der so genannten Verschwörungstheoretiker weiter nach außen. Wir wollen mit dem Medium Film die relevanten Hintergründe dazu aufzeigen und so möglichst viele Menschen aufrütteln", erklärt Tellux-Geschäftsführer Philipp Schall.

