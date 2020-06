Pay-TV-Sender von Sport1 weiterhin bei Vodafone

© Sport1

Vodafone und Sport1 haben eine neue Pay-TV-Kooperation geschlossen. Die beiden Sender Sport1+ und eSports1 werden damit auch in den kommenden Jahren über die GigaTV-Plattform verbreitet. Aktuell nehmen auch die Live-Übertragungen wieder Fahrt auf.



10.06.2020 - 11:28 Uhr von Alexander Krei 10.06.2020 - 11:28 Uhr

Die Pay-TV-Sender von Sport1 werden auch weiterhin über Vodafone zu empfangen sein. Darauf haben sich der Sportsender und das Telekommunikationsunternehmen jetzt verständigt. Im Rahmen der Vereinbarung werden Sport1+ und eSports1 somit weiterhin bei GigaTV, dem TV-Angebot von Vodafone, verbreitet. Die Rede ist von einer neuen, langfristigen Distributions-Kooperation - über deren genaue Länge wurde jedoch nichts bekannt.

"Für unsere sportinteressierten TV-Kunden ist die Fortsetzung der Partnerschaft mit Sport1 eine gute Nachricht", so Rolf Wierig, Global Head of Entertainment & Video bei Vodafone. "Die beiden Programme bereichern unser vielfältiges Programmangebot auf der GigaTV-Plattform mit Top-Events aus dem eSports-Bereich und internationalen Sporthighlights aus der NBA und NHL. Besonders aber freue ich mich darüber, dass wir über GigaTV mithelfen, die Begeisterung an digitalem Sport in Deutschland weiter zu entfachen."

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Sport1-Geschäftsführung: "Die erfolgreiche Verlängerung unserer Kooperation mit Vodafone ist gerade in der aktuellen Zeit ein sehr wichtiges und positives Zeichen. Besonders die Langfristigkeit unserer neuen Partnerschaft zeugt vom Vertrauen in die hohe Programmqualität unserer Pay-TV-Sender."





In den kommenden Tagen und Wochen wird dann auch die Livesport-Dosis wieder anziehen, nachdem Corona viele Wettbewerbe zuletzt zum Erliegen brachte. So gibt es schon in der Nacht bei Sport1+ das nächste Rennen der Nascar Cup Series zu sehen, bei eSports1 stehen derzeit die DreamHack Masters Spring auf dem Plan.

