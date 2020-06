"Bild": RTL dreht neue Reality "Like me I'm famous"

© RTL

TV Now und RTL produzieren einem noch unbestätigten "Bild"-Bericht zufolge aktuell eine weitere Promi-Reality-Show. Teilnehmer wie Sarah Knappik oder Helena Fürst müssen sich darin demnach bei ihren Mit-Kandidaten möglichst beliebt machen.



11.06.2020 - 11:02 Uhr von Uwe Mantel 11.06.2020 - 11:02 Uhr

Eine offizielle Äußerung seitens RTL zum "Bild"-Bericht gibt's bislang nicht, das Boulevard-Blatt wartet aber bereits mit etlichen Details zu einem Format namens "Like me I'm famous" auf, für das in Rösrath nun auch bereits die Dreharbeiten begonnen haben sollen. Darin finden demnach erneut Kandidaten, die schon aus diversen anderen Reality-Shows bekannt sind, eine Anschluss-Verwendung - und stehen zur Abwechslung vor der Herausforderung, sich bei den eigenen Konkurrenten möglichst beliebt machen zu müssen. Die Gewinnsumme erhält laut "Bild" nämlich der, der die meisten "Likes" sammelt, wobei diese auch untereinander "gehandelt" werden können.

Mit dabei sind laut "Bild" die bereits Dschungelcamp-erprobten Kandidatinnen Sarah Knappik, Helena Fürst und Melanie Müller. Auch Aurelio Savina hat bereits Erfahrung bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gesammelt. Dijana Cvijetic und Yasin Cilingir konnte man beriets bei "Love Island" sehen, Filip Pavlovic bei der "Bachelorette", Juana Princess beim "Supertalent". Alexander Molz stand für "Köln 50667" vor der Kamera. Komplettiert wird das Feld vom selbst ernannten "König von Lloret de Mar" Don Francis.

