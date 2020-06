"Tierärztin Dr. Mertens" muss auf andere Zoos ausweichen

© ARD/Steffen Junghans

Die Dreharbeiten für die 7. Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" laufen zwar schon seit einem Monat wieder - doch die Szenen im Zoo können anders als gewohnt aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht in Leipzig gedreht werden. Doch es gibt Ersatz.



12.06.2020 - 16:05 Uhr von Uwe Mantel 12.06.2020 - 16:05 Uhr

Seit dem 12. Mai wird in Leipzig und Umgebung bereits wieder für die siebte Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" gedreht. Doch aufgrund der Corona-Auflagen kann derzeit nicht wie gewohnt im Leipziger Zoo gedreht werden. Dort sind Aufnahmen derzeit nur in dokumentarischer Form oder vor dem Hauptportal erlaubt. Um die neuen Folgen trotzdem fertig stellen zu können, weicht die Saxonia Media Filmproduktion daher nun auf andere Zoos im MDR-Gebiet aus, wo die Regelungen weniger strikt sind.

Die Spielszenen in und an den Gehegen wird man im Zoopark Erfurt, dem Bergzoo Halle und im Zoo Magdeburg drehen. Auch dort unterliegen die Dreharbeiten strengen Sicherheits- und Hygieneregeln unter Einhaltung der gültigen Allgemeinbestimmungen zur Vermeidung der Coronavirusausbreitung, beteuert der MDR in seiner Mitteilung. Insgesamt entstehen derzeit sechs neue Folgen.

