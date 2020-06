Jasmin Fischer leitet Funke-Unternehmenskommunikation

© DWDL/Funke © Funke

Jasmin Fischer tritt bei der Funke Mediengruppe die Nachfolge von Tobias Korenke an und leitet künftig die Unternehmenskommunikation. Korenke wechselt nach Berlin, wo er sich um den Bereich Public Affairs kümmern wird.



15.06.2020 - 14:21 Uhr von Uwe Mantel 15.06.2020 - 14:21 Uhr

Jasmin Fischer hat die Leitung der Unternehmenskommunikation der Funke Mediengruppe übernommen, leitet also die interne, externe und Führungskräftekommunikation und verantwortet den kanalübergreifenden Auftritt der Marke. Sie kommt von Thyssenkrupp, wo sie die globale Pressearbeit für die Aufzugstechnologie leitete. Von 2007 bis 2013 verantwortete sie als jüngste Auslandskorrespondentin die Berichterstattung über Großbritannien und Irland unter anderem für die damalige WAZ-Mediengruppe.

"Wir freuen uns sehr, diese zentrale Position in unserem Unternehmen mit einer klugen, couragierten und glänzend vernetzten Medienexpertin zu besetzen, die für ihre Kompetenz als Journalistin und als verbindliche Ansprechpartnerin für Journalisten gleichermaßen geschätzt wird", sagt Andreas Schoo, Sprecher der Gechäftsführung. "Jasmin Fischer wird die Funke-Mediengruppe standort- und medienübergreifend vertreten und unseren Weg des digitalen Wandels flankieren."

Fischer folgt auf Tobias Korenke, der seinen Posten auf eigenen Wunsch abgibt und sich künftig von Berlin aus um den Bereich Public Affairs kümmern wird. Schoo: "Wir sind Tobias Korenke zu großem Dank verpflichtet für seine herausragenden Leistungen in den vergangenen sieben Jahren. Er hat entscheidend dazu beigetragen, das Unternehmen in Zeiten des Umbruchs zusammenzuhalten und eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln. Dass Funke heute als starke Medienmarke wahrgenommen wird, ist ein Erfolg auch seiner Arbeit. Wir freuen uns sehr, dass er uns in neuer Funktion weiter begleitet."

