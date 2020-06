"4 Blocks"-Macher produzieren die nächste Serie für TNT

© Marc Müller - Getty Images for TNT Serie

WarnerMedia setzt weiter auf Eigenproduktionen und hat jetzt mit "Para - Wir sind King" seine nächste Dramaserie angekündigt. Hinter dem Projekt stehen die Macher der gefeierten Mafiaserie "4 Blocks". Die Dreharbeiten sollen im Spätsommer beginnen.



Ein halbes Jahr nach dem Ende von "4 Blocks" laufen die Arbeiten für eine neue Dramaserie von TNT Serie auf Hochtouren. Anders als bei der gefeierten Mafia-Serie wird diesmal nicht nur in tiefe Abgründe geblickt: Stattdessen verfolgt "Para - Wir sind King", so der Name der neuen Produktion, einen positiven Ansatz - in einer Welt, in der Licht und Schatten eng beieinander liegen, wie WarnerMedia es ausdrückt. Hinter den Kulissen setzt man jedoch auf eine bewährte Partnerschaft: Die sechs einstündigen Episoden entstehen nämlich erneut in Zusammenarbeit mit W&B Television.

Für das Konzept zeichnen Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf verantwortlich. Die Bücher stammen von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer. Özgür Yıldırım übernimmt die Regie. Executive Producer sind Quirin Berg, Max Wiedemann und Sven Miehe sowie für TNT Serie Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat. Das Besondere sei, dass "Para" nicht nur eine, sondern vier junge Frauen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten begleitet. "Wir wollen mit 'Para' relevante Themen aufgreifen und diese authentisch erzählen", sagt Greifender im Gespräch DWDL.de.

Doch weshalb fiel die Wahl des Senders auf "Para"? "Wir suchen immer nach ungewöhnlichen Stoffen", sagt Greifeneder. "Als uns die Idee zur Serie gepitcht wurde, hat uns daran besonders der Fokus auf die vier jungen Frauen begeistert, deren Perspektive so noch nicht erzählt wurde. Gerade deshalb freuen wir uns wieder mit dem selben Team zusammen zu arbeiten, das schon '4 Blocks' mit viel Authentizität erzählt hat. Vielleicht gibt es ja auch an der ein oder anderen Stelle eine Überschneidung mit der Welt von '4 Blocks'."





Produzent Quirin Berg betont, dass die Serie nah an Charaktere rangeht, "die sonst nie die Heldinnen sind - es aber für uns werden können. Die Faszination der Straße mag an '4 Blocks' erinnern, aber der Blickwinkel ist ein komplett anderer." Anders werden aber auch die Rahmenbedingungen sein, unter denen die Produktion ab dem Spätsommer ablaufen wird. "Zur Zeit stellen uns die Drehvorbereitungen natürlich vor andere Herausforderungen als sonst. Dabei hat die Sicherheit aller Beteiligten für uns oberste Priorität", so Anke Greifeneder von Turner. Die Ausstrahlung von "Para - Wir sind King" soll, wenn alles gut geht, im Frühjahr 2021 erfolgen. Es ist nicht das einzige Serienprojekt des Pay-TV-Senders: Mit "Almost Fly" befindet sich auch noch eine Coming-of-Age-Serie in Vorbereitung - ebenfalls produziert von Wiedemann & Berg.

