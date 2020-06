Bauer zieht sich auch aus Russland und Australien zurück

© Bauer Media Group

Die Bauer Media Group zieht sich weiter aus dem internationalen Verlagsgeschäft zurück. Nach dem Russland- hat man nun auch das Australien-Geschäft verkauft. Auch die kürzlich schon dicht gemachten neuseeländischen Aktivitäten wurden verkauft.



Die Bauer Media Group befindet sich in Sachen Publishing-Geschäft international weiter auf dem Rückzug. In der Nacht zum Mittwoch gab man nun bekannt, dass man das gesamte Print- und Digital-Geschäft in Australien an Mercury Capital verkauft. Das umfasst auch die gerade erst für 40 Millionen Dollar übernommenen Titel von Pacific Magazines sowie das, was vom Neuseeland-Geschäft noch übrig blieb.

Dort hatte der Verlag im April kurzerhand das gesamte Verlagsgeschäft dicht gemacht und das damit begründet, dass die Corona-Auswirkungen einen irreparablen Schaden angerichtet hätten und man auch keine ausreichende Erholung mehr erwarte. Erst vorgestern war zudem bekannt geworden, dass die Bauer Media Group auch ihr Russland-Geschäft, das rund 90 Zeitschriften-Titel umfasst, verkauft. Und im Mai gab man auch den Rückzug aus Rumänien bekannt.

Veit Denlger, COO von Bauer Media, beteuert trotzdem, dass man sich auch weiterhin zum Zeitschriften-Geschäft bekenne. "Diese Entscheidung unterstützt unsere Strategie, in unsere marktführenden Marken dort zu investieren, wo wir glauben, am besten dafür geeignet zu sein". Die genannten Länder gehörten also offenbar nicht dazu. Dengler weiter: "Wir sind stolz darauf, die Hüter dieser ikonischen Marken in Australien gewesen zu sein. Ich danke unseren talentierten Teams für ihr Engagement un dden Beitrag, den sie für Bauer Media geleistet haben. Für die Zukunft wünsche ich ihnen alles Gute."

