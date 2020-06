"Ninja"-Ableger zum Start: TVNow führt Kids-Bereich ein

© TVNow

Ab Mitte Juli will TVNow mit einem eigenen Familen- und Kids-Bereich neue Zielgruppen erschließen. Zum Auftakt zeigt der RTL-Streamingdienst dann auch die Actionshow "Ninja Warrior Germany Kids". Für kividoo rückt das Ende damit näher.



17.06.2020 - 23:59 Uhr von Alexander Krei 17.06.2020 - 23:59 Uhr

TVNow will sein Angebot für Kinder spürbar ausbauen. Vom 13. Juli an führt der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland einen neuen Family- und Kids-Bereich ein, wie das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigte. Dafür setzt man einerseits auf ausgewählte Toggo-Inhalte von Super RTL, aber auch auf lizenzierte Ware. So wird TVNow auch Kinderprogramme von ZDFtivi select und der WDR mediagroup ins Portfolio aufnehmen und unterm Strich rund 2.250 Programmstunden anbieten. Zu den Inhalten zählen Formate wie "Woozle Goozle", "Alvinnn!!! und die Chipmunk", "Lassie", "Shaun das Schaf" und "Zac & Mia".

Zum Start steht zudem eine Eigenproduktion zum Abruf bereit: TVNow zeigt insgesamt 14 Folgen von "Ninja Warrior Germany Kids". Erstmals werden sich 64 Kinder den Parcours der erfolgreichen RTL-Show stellen - aufgeteilt in zwei Altersklassen, die 10- bis 11-Jährigen sowie die 12- bis 13-Jährigen. Die Sendung wird von RTL Studios produziert und entsteht in Zusammenarbeit mit Super RTL, wo die erste Folge als Preview am 17. Juli um 19:45 Uhr laufen wird. Dort wird die komplette Staffel im Herbst zu sehen sein. Auch RTL zeigt zum Auftakt eine Folge des "Ninja Warrior"-Ablegers - und zwar am Sonntag, den 19. Juli um 13:30 Uhr.





Anders als beim Original wird es bei "Ninja Warrior Germany Kids" übrigens nicht um das große Geld gehen - stattdessen wird der Gewinnerin oder dem Gewinner am Ende ein Herzenswunsch erfüllt. Dazu kommt, dass den jungen Athleten bei den Vorbereitungen bekannte "Ninja"-Athleten als Mentoren zur Seite stehen. Die Läufe selbst werden wie gewohnt von Jan Köppen und Frank Buschmann kommentiert. Einzig Laura Wontorra fehlt - stattdessen fungiert die Influencerin Julia Beautx als Field-Reporterin am Rande der Parcours.

"Auch bei Kindern hat die Nutzung von Streamingdiensten gerade in der letzten Zeit deutlich zugenommen", so Henning Tewes, Geschäftsleiter von TVNow". Sogenanntes "Co-Viewing" mit den Kindern sei durch die Eltern ausdrücklich gewünscht. "Dazu haben wir mit unserem starken Partner aus dem eigenen Haus, ZDF Enterprises und der WDR mediagroup ein großes und vielseitiges Paket an nationalen und internationalen Programmen zusammengestellt." Gleichzeitig kündigte Tewes an, die Zahl der lokalen Eigenproduktionen für und mit Kindern wir in Zukunft weiter ausbauen zu wollen.





Bleibt die Frage, wie es eigentlich mit kividoo weitergeht, dem SVoD-Dienst, den Super RTL in den vergangenen Jahren betrieben hat. "Wir haben für TVNow Kids ein sehr schönes, umfangreiches Paket mit hochwertigen Toggo-Inhalten geschnürt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen", sagt Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit gegenüber DWDL.de. "Was unsere Plattform kividoo betrifft, werden wir ein kleines SVoD-Premium-Angebot schaffen, indem wir sukzessive kividoo-Content in unser bereits bestehendes digitale Angebot integrieren und die Marke über kurz oder lang nicht mehr fortführen werden."

Unter dem Dach Toggo Digital sollen zukünftig Bezahl-Inhalte gemeinsam mit dem klassisch werbevermarkteten AVoD-Bereich gebündelt werden. Wann genau dieses Projekt an den Start gehen wird, steht aber noch nicht fest.

