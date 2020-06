Deutscher Schauspielpreis 2020: Das sind die Nominierten

© Deutscher Schauspielpreis

Der Bundesverband Schauspiel hat die Nominierten für den diesjährigen Deutschen Schauspielpreis bekanntgegeben. 26 Schauspielerinnen und Schauspieler können in acht Kategorien auf Auszeichnungen hoffen.



17.06.2020 - 20:00 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2020 - 20:00 Uhr

Am 11. September 2020 wird der Bundesverband Schauspiel wieder den Deutschen Schauspielpreis vergeben - geplant aktuell noch im Rahmen einer Veranstaltung im Spindler & Klatt. Nun wurden die Nominierungen in insgesamt acht Kategorien bekanntgegeben. Gesichtet wurden dafür deutschsprachige Kino-, Fernseh- und Streaming-Produktionen, die zwischen April 2019 und März 2020 in Deutschland zur Ausstrahlung kamen bzw. ihre Kinopremiere hatten.

In der Hauptrollen-Kategorie sind Franziska Hartmann für "Sterne über uns", Nina Hoss für "Schwesterlein" und Alian Serban für "Gipsy Queen" bei den Frauen nominiert, Joel Basman für "Der Büezer", Bernhard Conrad für "Kahlschlag" und Edin Hasanovic für "Skylines" bei den Männern. Eigene Auszeichnungen gibt es für komödiantische Rollen - und dass die nicht immer in Komödien zu finden sein müssen, zeigt etwa Katharina Maria Schubert, die für ihre Rolle im "Tatort: Falscher Hase" des HR eine Nominierung bekam.

Über die heute bekann gegebenen Nominierungen hinaus werden auch noch der Theaterpreis, der Synchronpreis "Die Stimme", der Deutsche Fairnesspreis, ein Ehrenpreis fürs Lebenswertk, der Ehrenpreis Inspiration und ein Preis fürs Beste Ensemble vergeben, der bereits von der Nominierungsjury bestimt wurde. In den übrigen Jury-Kategorien dürfen die Mitglieder des Bundesverbands Schauspiel nun abstimmen.

Die Nominierungen im Überblick

Schauspielerin in einer Nebenrolle

Marthe Keller - "Schwesterlein"

Marion Kracht - "Schlaf"

Carol Schuler - "Skylines"

Schauspieler in einer Nebenrolle

Lars Eidinger - "Babylon Berlin"

Tobias Moretti - "Gipsy Queen"

Rauand Taleb - "4 Blocks"

Schauspielerin in einer Hauptrolle

Franziska Hartmann - "Sterne über uns"

Nina Hoss - "Schwesterlein"

Alina Serban - "Gipsy Queen"

Schauspieler in einer Hauptrolle

Joel Basman - "Der Büezer"

Bernhard Conrad - "Kahlschlag"

Edin Hasanovic - "Skylines"

Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle

Jasna Fritzi Bauer - "Rampensau"

Gisa Flake - "Sag Du es mir"

Katharina Maria Schubert - "Tatort: Falscher Hase"

Schauspieler in einer komödiantischen Rolle

Maximilian Brückner - "Hindafing"

Marc Ben Puch - "Sag Du es mir"

Leon Ullrich - "Eichwald, MdB"

Nachwuchs

Dennis Doms - "Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen"

Tua El-Fawwal - "Druck"

Maj-Britt Klenke - "Das freiwillige Jahr"

Benjamin Radjaipour - "Futur Drei"

Starker Auftritt

Anne Bennent - "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Godehard Giese - "Leif in Concert - Vol. II"

Falk Rockstroh - "Tatort: Anne und der Tod"

Sophie Rois - "Rampensau"

Teilen