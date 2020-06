Pantaleon produziert neue Serie "Spaceboys" für Joyn

© Pantaleon / Joyn

Joyn legt in Sachen exklusiver Produktionen nach und hat bei Pantaleon Films die Serie "Spaceboys" in Auftrag gegeben. Vom Medienboard Berlin-Brandenburg gab's dafür jetzt Fördergeld. In Kooperation mit RTL werden auch drei Show-Entwicklungen gefördert



17.06.2020 - 18:39 Uhr von Uwe Mantel 17.06.2020 - 18:39 Uhr

"Sie heben ab. Sie stürzen ab." Mit diesen Worten beschreibt Pantaleon Films seine neueste Serien-Produktion "Spaceboys" für den Streamingdienst Joyn. Wer aber nun denkt, es geht um irgendeine Science Fiction im Weltall, irrt sich. Stattdessen wird die Geschichte zweier Freunde aus der Provinz erzählt, die dort als DJs arbieten und unerwartet einen viralen Hit landen, der sie ins Musikbusiness von Berlin kataplutiert. Dort wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

Kreativer Kopf hinter der Serie ist Niels Reinhardt - und dass seine Idee nun realisiert wird, geht aus einer Fördermitteilung des Medienboards Berlin-Brandenburg hervor, das für die Produktion der Serie eine Förderung von 275.000 Euro bereitstellt. Insgesamt werden in der dritten Förderrunde 2020 9 serielle Formate sowie 4 Games- und VR-Projekte mit insgesamt rund einer Million Euro unterstützt.

Dazu gehört etwa auch die Serie "Cold Case: History", in der Story House Productions für ZDF/Arte große historische Mordfälle untersucht. Sie werden als "Cyberkrimi" neu erzählt und sollen so für den Zuschauer an einem virtuellen Tatort körperlich erlebbar werden. Die Förderung beträgt hier 100.000 Euro. Bei der Instagram-Serie "WE/R" von Jette Volland kann die/der User*in live miterleben, wie das unvergessliche Partywochenende einer Berliner Clique plötzlich zu einem mysteriösen Horrortrip wird (Junique Productions, Produktion 69.000 Euro). Gaumont erhält 40.000 Euro Entwicklungsförderung für die Serie "Bombing in Berlin". Der israelische Comedian und Regisseur Ori Halevy will darin die Stand-Up-Comedyszene Berlins porträtieren.

In Kooperation mit RTL wird aber auch die Entwicklung von drei neuen seriellen Show-Formaten finanziell mit insgesamt 32.600 Euro finanziell gefördert. "Die Player" ist eine Gameshow von Streamwerke, in der sich Promis mit Profiunterstützung in der Welt des E-Sports beweisen müssen. Bei dem Prank-Showformat "Fürchte Dich" von Schurkenstart Film müssen unwissende Kandidaten ihre eigenen Ängste überwinden, um zu gewinnen. Und bei der Battle-Rap-Show "Bordsteinkings" von Neue Stereo Filmproduktion treten Nachwuchs-Rapper an Hotspots der Szene gegeneinander an.

Eine komplette Liste aller geförderten Projekte gibt's online beim Medienboard Berlin-Brandenburg.

Teilen