"United Voices" in Sat.1: Zweite Ausgabe kommt im Juli

© Sat.1/Frank Dicks

Sat.1 hat die Ausstrahlung der zweiten Ausgabe der Musikshow "United Voices" angekündigt, im Juli wird diese freitags zu sehen sein. Eine weitere Ausgabe lässt unterdessen weiter auf sich warten.



18.06.2020 - 11:00 Uhr von Timo Niemeier 18.06.2020 - 11:00 Uhr

Im vergangenen Jahr hat Sat.1 die neue Musikshow "United Voices" angekündigt. Produziert wurden daraufhin drei Ausgaben - ausgestrahlt werden sie aber nicht innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen. Sat.1 lässt sich dabei viel Zeit: Nach der Premiere Mitte März wird die zweite Ausgabe der von Jochen Schropp und Sarah Lombardi moderierten Show am Freitag, den 10. Juli ausgestrahlt.

Wann die dritte und letzte Ausgabe zu sehen sein wird, ist weiterhin unklar. Zum Auftakt im März gab es übrigens keine guten Quoten: Nur 1,15 Millionen Menschen sahen sich die Show an, in der Zielgruppe entsprach das schwachen 6,7 Prozent Marktanteil. Damals musste sich "United Voices" aber auch gegen "Let’s Dance" behaupten - diese Konkurrenz fällt im Juli immerhin weg. RTL wird an diesem Abend eine alte Ausgabe der "Chartshow" wiederholen.

In "United Voices" treten Künstler zu einer Art Fanduell an. Gemeinsam mit den Sängern stehen bis zu 300 Fans auf der Bühne und buhlen so um die beste Performance. Eine Jury aus 100 Studio-Zuschauern entscheidet, wer gewinnt. Das Konzept zeigt schon: Aufgezeichnet wurde weit vor Corona. Im Juli stehen sich The BossHoss und Angelo Kelly gegenüber. Bei der dritten Ausgabe treten Boy George und East 17 samt Fans gegeneinander an. Produziert wurde "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" von Tresor TV.

Teilen