"Das Supertalent" kommt in diesem Jahr mit einem zusätzlichen Juror und einer zusätzlichen Co-Moderatorin auf den Bildschirm zurück. An der Seite von Dieter Bohlen urteilen nun auch Chris Tall und Evelyn Burdecki über die Kandidaten.



19.06.2020 - 08:25 Uhr von Uwe Mantel 19.06.2020 - 08:25 Uhr

Eigentlich sollten im Juni nun bereits wieder die Aufzeichnungen der Jury-Castings für die nächste "Supertalent"-Staffel stattfinden. Wegen der Corona-Maßnahmen wurden diese zwar nun auf Ende August verschoben, wo sie dann auch wieder vor einer - wenn auch verringerten Anzahl - an Zuschauern vor Ort stattfinden sollen. Zu sehen geben soll es die neuen Folgen dann trotzdem im Lauf des Herbsts. Und trotz der Verzögerungen steht nun zumindest schonmal die personelle Aufstellung zur neuen Staffel. Dass Sarah Lombardi nicht mehr Teil der Jury sein wird, ist bereits seit einiger Zeit bekannt. Nun hat RTL den Ersatz bekanntgegeben - und der besteht aus gleich zwei Leuten.

So werden neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in diesem Jahr auch die vor allem durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp bekannte Evelyn Burdecki und der Comedian Chris Tall in der Jury der Talentshow sitzen. Die Zahl der Juroren steigt damit zum ersten Mal seit 2014 wieder auf vier an. Und damit nicht genug: Moderator Daniel Hartwich bekommt auch noch Unterstützung an seine Seite gestellt: Wie schon bei "Let's Dance", wird Victoria Swarovski künftig auch Co-Moderatorin beim "Supertalent". Damit soll es nun wieder möglich sein, dass einer der Moderatoren auch backstage bei den Kandidaten sein kann. Auch von der zweiten bis zur fünften Staffel gab es beim "Supertalent" schon einmal ein Moderations-Duo, damals bestehend aus Marco Schreyl und Daniel Hartwich. Swarovski wiederum saß 2016 auch schon einmal in der "Supertalent"-Jury.

Chris Tall kommentierte seinen neuen Juroren-Job gegenüber RTL.de so: "In der Jury von 'Das Supertalent' zu sitzen, ist eine riesengroße Ehre für mich! Ich kann vor Aufregung jetzt schon kaum schlafen. Nichts, was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht 'Das Supertalent' so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr! Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: 'Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du.'". Evelyn Burdecki lässt wissen: "Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt!"

