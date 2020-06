RTL Crime zeigt True-Crime-Format mit Rapper Ice-T

© TVNow/Oxygen

In den USA bringt es die True-Crime-Reihe "In Ice Cold Blood" mit Rapper Ice-T bereits auf drei Staffeln, nun schafft es das Format auch nach Deutschland. Ab Mitte Juli wird RTL Crime die erste Staffel immer freitags zur besten Sendezeit ausstrahlen.



19.06.2020 - 11:10 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2020 - 11:10 Uhr

RTL Crime hat die Ausstrahlung des True-Crime-Formats "In Ice Cold Blood" in Aussicht gestellt. Die erste, acht Folgen umfassende Staffel wird demnach ab dem 17. Juli immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen sein. In den USA liefen beim zu NBCU gehörenden Pay-TV-Sender Oxygen bereits drei Staffeln, die letzte im Frühjahr 2020. Präsentiert werden die verschiedenen Fälle von Rapper und Schauspieler Ice-T.

In den verschiedenen Folgen wird über Verbrechen berichtet, die aus niederen Beweggründen wie Habgier, Neid oder Lust begangen wurden. Jede der acht Episoden erzählt in Archivaufnahmen, Reenactments und Interviews mit den damals zuständigen Ermittlern von Kriminalfällen, die die Polizei und die Öffentlichkeit in der Vergangenheit tatsächlich in Atem hielten.

