Sido ist bei "The Voice of Germany" schon wieder raus

Im vergangenen Jahr ist Rapper Sido erstmals Coach bei "The Voice of Germany" gewesen. In der diesjährigen Jubiläumsstaffel ist er aber nicht mehr mit dabei, das haben ProSieben und Sat.1 nun bestätigt.



19.06.2020 - 12:59 Uhr von Timo Niemeier 19.06.2020 - 12:59 Uhr

ProSieben und Sat.1 feiern in diesem Jahr "The Voice"-Jubiläum. Die mittlerweile zehnte Staffel steht auf dem Programm - und die Quoten sind nach wie vor sehr gut. Die letzte Staffel brachte es im Schnitt auf 16,6 Prozent Marktanteil, wobei vor allem zu Beginn mehrfach auch mehr als 20 Prozent eingefahren wurden. Im Schnitt sahen 2,76 Millionen Menschen zu. 2019 legte man auch bei den Coaches Hand an und holte Rea Garvey zurück, Alice Merton und Sido waren komplett neu. Nur Mark Forster behielt seinen Platz auf dem Drehstuhl.

Nun ist klar: Zumindest für Sido wird es bei der einen "The Voice"-Staffel bleiben, er kehrt in diesem Jahr nicht als Coach zur Show zurück. Das hat ProSieben-Sprecher Christoph Körfer nun gegenüber der "Bild" bestätigt. Der stetige Wechsel bei den Coaches sei ein Teil des Konzepts, so Körfer.

Wer Sido nachfolgt und ob es auch unter den anderen Coaches zu Abgängen kommen wird, ist derweil noch nicht bekannt. ProSieben-Sprecher Körfer sagt gegenüber der "Bild": "Für die Jubiläumsstaffel bereiten wir eine neue Konstellation unter den Coaches vor. Wer in der zehnten Staffel auf den roten Stühlen sitzt, werden Sat.1 und ProSieben rechtzeitig bekannt geben."

